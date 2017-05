Hommages, recueillement et inaugurations

Par DDK | Il ya 15 minutes | 15 lecture(s)

Les festivités qui ont eu lieu à Kherrata à l’occasion de la commémoration du 72ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945 ont été marquées par la présence du wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab.

Ce dernier s’est déplacé dans cette ville historique pour partager avec la population ces moments de recueillement à la mémoire des martyrs. En début de matinée, le wali a été accueilli au niveau du pont Hanouz, dans les gorges de Chabet El-Akra, un ouvrage d’art baptisé au nom de ce martyr, l’un des dirigeants nationalistes à avoir mené à l’insurrection populaire à Kherrata.

Il a été tué avec ses trois fils puis jetés dans le précipice. Le wali s’est ensuite rendu au centre-ville de Kherrata où il a inauguré le nouveau siège de l’EPSP, baptisé au nom du chahid Tadjemoudi Akli, un bâtiment dont le rez-de-chaussée abritera les consultations spécialisées et la pharmacie centrale, alors qu’au 1er étage on retrouvera les services épidémiologique, de la vaccination et de la PMI.

Le 2ème étage est destiné pour la médecine du travail et le service de la pharmacie et le 3ème étage pour la Direction de l’établissement. M. Hattab est ensuite allé aux 185 logements LPA, en cours de réalisation où il s’est enquis des travaux. La suite du programme s’est poursuivie à la localité de Tala N’Tegra située dans les hautes montagnes du village de Djermouna dans la commune de Kherrata, où le wali a inauguré une stèle de chouhada.

Un lieu qui a été le théâtre d’un accrochage entre les moudjahidine de la localité et l’armée coloniale pendant la guerre de libération nationale le 20 janvier 1957 faisant 17 chahid. De retour au centre-ville de Kherrata, le wali et la délégation qui l’accompagnait se sont rendus au projet des 80 logements relevant aussi du programme de l’habitat LPA situés à la cité Bel-Air, dont 55 sont achevés et le reste en voie de l’être. Un projet qui relève de la promotion immobilière de l’agence foncière de la wilaya de Béjaïa.

Dans l’enceinte du bâtiment, une cérémonie de remise de titres pour des acquéreurs de logements LPA des deux sites suscités et des clés pour les bénéficiaires des 258 logements a eu lieu. Une cérémonie précédée par une allocution du premier responsable de la wilaya qui a souligné «le caractère historique de cette journée commémorative du 8 mai 1945 qui reflète la détermination de la population de la ville de Kherrata et autres régions du pays d’engager des luttes contre le colonialisme au prix de grands sacrifices en vies humaines à travers les évènements sanglants qui ont marqué cette journée et de la guerre de libération nationale», en mettant en exergue les efforts déployés à ce jour par l’Algérie en matière de développement socio-économique, les réalisations qui sont en cours et celles qui se poursuivront encore à travers le territoire national pour le bien être de la population.

S. Zidane