120 artisans de 25 wilayas attendus

La 9e édition du Salon national de l’artisanat, qu’organise annuellement la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) en collaboration avec l’APW de Tizi-Ouzou sera inaugurée dimanche prochain.

À noter que l’évenement s’étalera jusqu’au 19 mai. L’on apprendra qu’il est attendu la participation de 120 artisans de 25 wilayas du pays : des wilayas de l’Est, de l’Ouest, du Sud et du Nord, à l’image de Skikda, Batna, Oran, Ghardaïa, Adrar en plus des wilayas du centre. La wilaya de Tizi Ouzou sera représentée par 70 artisans. En outre, plus de 35 produits artisanaux y seront exposés, Il s’agira, entre autre, du tapis du Sud et d’Ath Hichem, des bijoux kabyles et du Sud. La robe Kabyle ne sera pas non plus oubliée, ainsi que d’autres habits traditionnels algériens. Il y aura aussi de la poterie, de la vannerie, de la sculpture sur bois et sur roche et d’autres trésors artisanaux algériens. En somme, ce salon réunira de nombreux artisans algériens au jardin public Mouhand Oulhadj, sis au chef-lieu de Tizi-Ouzou.

Asseoir la manifestation dans la durée

Le président de la commission de l’artisanat, de l’agriculture et de la pêche de l’APW de Tizi-Ouzou, Ladaouri Ramdane, indiquera à propos des objectifs tracés par l’organisation de ce Salon : «Nous voulons assoir dans la durée ce Salon, comme vecteur d’une économie réelle et créatrice de richesse et d’emplois. Un secteur que nous souhaitons organiser par la création des espaces artisanaux, en vue de permettre aux artisans d’écouler leurs produits et d’exposer leurs problèmes aux autorités, pour relancer le tourisme, car sans artisanat, il n’y aura jamais de touristes qui se hasarderaient à venir chez nous. Nous comptons aussi faire connaître à notre population l’inestimable trésor artisanal que recèle notre pays et notre région en particulier».

