Coup d’envoi aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

La localité d’Ath Yenni, à une trentaine de kilomètres au Sud-est de Tizi-Ouzou, abritera, aujourd’hui et demain, la 2e édition du Salon de l’agriculture de montagne. L’ouverture officielle sera donnée aujourd’hui jeudi. Organisée par la subdivision agricole d’Ath Yenni, cette manifestation verra la participation d’une vingtaine d’exposants représentant les différentes filières du secteur agricole. Selon les organisateurs, elle vise «à redonner espoir à ce segment (agriculture de montagne) et à les informer des différentes opportunités d’investissement qui existent dans ce domaine». Miel, huile d’olive, figues sèches, aliments de bétail et volaille, articles de vannerie, bijoux, matériels avicole, cunicole et apicole, seront, entre autres, les produits qui y seront exposés. En outre, durant deux jours, les visiteurs auront droit à toutes sortes d’explications sur les différentes opportunités qu’offre ce segment, pour développer l’agriculture de montagne. Cette dernière contribuera au désenclavement, tout en fixant les populations dans les zones montagneuses, dont le relief, rappelons-le, représente 85% de la superficie globale de la wilaya de Tizi-Ouzou. Au cours de ce rendez-vous, les organisateurs ont prévu une journée d’étude sur l’agriculture de montagne, où des spécialistes du domaine interviendront pour expliquer à l’assistance les différentes propriétés de cette agriculture et son développement qui, faut-il le rappeler, est aussi lié à la protection de l’environnement.

Nadia Rahab