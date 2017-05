Le wali Hattab remet de l’ordre à Toudja

Par DDK | Il ya 37 minutes | 37 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a effectué, mardi dernier, une visite d'inspection au niveau de la localité de Toudja.

Cette commune très en retard en matière de développement et qui, en plus de ses dotations naturelles, dispose d’un patrimoine archéologique, social et culturel dont la conjonction est à même d’en faire une destination touristique de choix.

À Toudja, le projet qui suscite l’assentiment général, consiste à remettre au goût du jour "la route de l’eau", existante pendant l’époque Romaine, l’an 145 de l’ère chrétienne, et qui a été utilisée pour acheminer grâce à un monumental aqueduc, des viaducs et des équipements hors normes, de l’eau de Toudja jusqu’à Béjaïa sur une distance de 55 km.

La prouesse technique utilisée constitue encore, il faut le souligner, une curiosité. Lors de la présentation de la situation de l'investissement au niveau de la commune, bien que des terrains ont été attribués au niveau de la zone d'activités de Larbaâ, au nombre de 21, aucun projet n'a encore vu le jour.

Le wali a instruit le directeur de l'agence foncière afin d'inciter ces investisseurs à démarrer leurs projets. Il lui a demandé également de veiller à ce que la nature de l'investissement soit bénéfique pour la région et non pas pour l'investisseur. Au président d'APC, le wali a demandé de chercher un investissement dans le domaine du tourisme et profiter des atouts et potentialités offerts par la nature.

En outre, M. Mohamed Hattab a instruit le directeur des travaux publics afin d’aménager et moderniser le chemin de wilaya n° 30 qui mène d'El Kseur vers Toudja, qui offre un paysage féerique aux usagers de cette route. Le wali a instruit également le président d'APC de cette localité afin d'éradiquer la décharge sauvage installée sur ce site.

À noter qu’à chaque sortie effectuée au niveau des communes, le wali consacre une majorité de son temps pour dialoguer avec les citoyens afin d'écouter leurs doléances qui pour la plupart du temps sont réglées sur place, puisque tous les directeurs de l'exécutif et même le secrétaire général de la wilaya accompagnent le wali dans ses visites d’inspection.

La feuille de route du wali se base sur le facteur humain qui est le citoyen, l'associer à toutes les décisions qui le concerne et penser avec lui sont, d'ailleurs, des instructions réitérées à chaque fois aux chefs de daïra et présidents d'APC.

T. Mustapha