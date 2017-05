Le Salon de l’artisanat ouvert !

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le coup de starter de la 9e édition du Salon national de l’artisanat a été donné, hier, au niveau du jardin public Colonel Mohand Oulhadj.

La cérémonie fut présidée par le wali Bouderbali et le président intérimaire de l’APW, promotrice de cet événement organisé par la chambre de l’artisanat.

Une visite des stands a été effectuée par la délégation, dont le directeur de la CAM et plusieurs autres directeurs de wilaya, ainsi que le représentant du ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Une visite durant laquelle le wali a longuement conversé avec les participants sur leur méthode de travail et les moyens mis à leur disposition.

«Il nous faut un produit national de qualité. Nous devons tout faire pour produire localement. Nous devons utiliser nos moyens, nos matières premières et notre main d’œuvre pour des produits de haute qualité. Il n’est plus question d’exposer des produits importés auxquels on ajoute une étiquette et un emballage. Notre patrimoine est très riche, il faut juste nous mettre au travail pour l’améliorer», a-t-il dit à l’adresse d’un exposant.

Il est à rappeler que ce Salon, organisé par l’APW et la CAM, voit la participation de 120 artisans venus de 25 wilayas du pays, notamment du sud. Plus de 35 produits artisanaux sont exposés. En plus des produits artisanaux traditionnels comme l’habit, le bijou, la poterie, la vannerie, cette année, on a aussi remarqué la présence de produits agricoles, culinaire, des objets artistiques comme la peinture et la sculpture sur roche, ainsi que des plantes médicinales et décoratives.

Il faut renforcer la formation pour produire de la qualité Après la visite de l’ensemble des stands, le wali, avant d’annoncer l’ouverture officielle de ce Salon, a déclaré : «C’est un plaisir d’être en présence d’artisans algériens, dont le savoir-faire est reconnu de par le monde. Nous remercions l’ensemble des organisateurs et les 120 participants venus de 25 wilayas.

Chaque wilaya propose une partie du patrimoine national qui est très riche et très varié. Nous demandons aux artisans de persévérer et produire de la qualité. Le secteur de l’artisanat est un enjeu économique important. Nous comptons plus de 1 150 artisans et donc autant de familles qui vivent de l’artisanat. Le secteur a contribué à la création de 32 000 emplois, ce qui n’est pas négligeable.

Il faut renforcer et encourager le secteur par la formation. Nous demandons à ceux qui détiennent ce savoir-faire de le transmettre aux jeunes, ce qui permettra sa pérennisation. J’insiste sur la formation, car elle est très importante pour préserver notre patrimoine, et j’annonce officiellement l’ouverture de cette 9e édition».

De son côté, le P/APW dira : «Bienvenue à la 9e édition du Salon national de l’artisanat. La preuve que des efforts sont fournis, c’est le nombre de participants qui augmente d’année en année. Notre APW restera toujours aux côtés des artisans, pour les accompagner, les financer et les soutenir».

Le représentant du ministère, délégué à l’artisanat et aux métiers, dira : «Nous avons constaté durant la visite des stands qu’il y a des produits de qualité. L’artisanat participe significativement au développement de l’économie nationale, à travers la commercialisation des produits, localement et à l’exportation. C’est un secteur d’avenir».

