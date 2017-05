Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

«Il y a plusieurs autres wilayas qui nous sollicitent pour participer et c’est une satisfaction. Par le passé, les gens appréhendaient de venir à Tizi-Ouzou, maintenant on se bouscule pour y venir, on ne peut que s’en féliciter. Notre autre satisfaction c’est que les participants réalisent des chiffres d’affaires importants. L’année passé, tous les exposants étaient contents et ce sera la même chose cette année, j’en suis convaincu. La nouveauté cette année, c’est qu’il y a en plus des produits artisanaux traditionnels, de nouveaux produits agricoles et artistiques. Le tourisme et l’artisanat sont inséparables. Les touristes quand ils viennent, ils cherchent avant tout l’artisanat et nous faisons tout pour attirer les touristes. C’est vrai nous butons sur le problème du manque d’infrastructures d’accueil et la décennie noire a freiné le développement du secteur, notamment le tourisme de montagne. Mais désormais, il y a des projets qui sont lancés et c’est de cette manière que nous avancerons. On peut dire qu’il y a une dynamique qui se crée. L’administration et les élus sont unis pour aller de l’avant et développer notre wilaya».

Propos recueillis par Hocine T.