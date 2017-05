«Des stocks disponibles jusqu’à septembre»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 86 lecture(s)

Le ministère du Commerce a rassuré la population quant à la disponibilité des produits de large consommation jusqu’au mois de septembre prochain.

«En prévision du mois de Ramadhan, les stocks de produits de première nécessité pourront couvrir les besoins des consommateurs jusqu’au mois de septembre», a affirmé hier matin le directeur général de la régulation et des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la radio algérienne, M. Aït Abderahmane affirme que le Comité d’approvisionnement, mis en place depuis le mois de janvier, suit de près l’évolution des stocks. Il affirme, dans le détail, que l’Algérie dispose de 14 500 tonnes de poudre de lait par mois, réparties sur 114 laiteries nationales.

Pour les céréales, l’intervenant de ladite radio affirme que «les stocks sont largement suffisants, pour couvrir les besoins, avec 10 millions de quintaux de blé dur et 21 millions de quintaux de blé tendre». Dans le même sillage, le DG de la régulation et des activités au ministère du Commerce rassure quant à la disponibilité des produits et la stabilité de leurs prix durant le mois de Ramadhan, indiquant que "les produits frais ne connaîtront pas, cette année, de hausses particulières durant le mois du Ramadhan".

«Nous entrons dans une période de pleine saison de légumes et nous auront des prix abordables», rassure-t-il, soulignant que cette tendance à la stabilité des prix «s’est déjà installée au cours de ces dernières semaines». Par ailleurs, et s’agissant des viandes, M. Aït Abderrahmane a indiqué que 20 000 tonnes ont été importées avant la mise en vigueur des licences d’importation, annonçant que des licences ont été affectées pour l’importation de 17 000 tonnes de viande réfrigérée, et non-congelée.

En plus des quelque 9 000 agents mobilisés durant le mois de Ramadhan, pour assurer le contrôle des produits et des prix, le ministère du Commerce compte, en partenariat avec l’UGTA, installer plus de 100 marchés de proximité à travers 45 wilayas.

