La campagne également lancée à Béjaïa

La Maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa a abrité, hier, des portes-ouvertes sur les intoxications alimentaires. Cette manifestation a été organisée par la direction de wilaya du commerce, en coordination avec l’association locale Talsa, œuvrant pour la protection du consommateur.

L’organisation de cet évènement s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de sensibilisation, pour la prévention des intoxications alimentaires. À cet effet, toujours dans la wilaya Béjaïa, une caravane de sensibilisation devait commencer, hier, à sillonner, plusieurs localités de la région pour, informer les consommateurs, les commerçants, les responsables des fast-foods, des restaurants ou des salles de fêtes sur les risques des intoxications alimentaires. Cette action s’étalera jusqu’au 20 mai, notent ses organisateurs.

Par ailleurs, cette campagne de sensibilisation intervient à quelques semaines du début de la saison estivale. Une période lors de laquelle les risques d’intoxications alimentaires sont fréquents. Le thème donné à cette opération, à savoir «Intoxications alimentaires : responsabilités et défis de tous», renseigne sur le fait que la responsabilité est partagée entre le consommateur et le commerçant.

Il y a lieu de souligner que cet évènement a vu la participation de plusieurs organismes, impliqués dans la sensibilisation sur les dangers et les risques des intoxications alimentaires. Parmi les directions ayant installé des stands d’exposition dans le hall de la Maison de la culture, où s’est tenu cet évènement, il y a lieu de citer celles de la santé et de la population, des services agricoles, de la protection civile, de l’Inspection vétérinaire.

La Chambre de l’artisanat et des métiers, ainsi que les bureaux d’hygiène communaux y ont été également présents. Les organisateurs de cette campagne ont mis un accent particulier sur la vigilance «qui, préconise-t-on, devrait être de mise lors de la préparation des repas de fêtes». «D’après nos bilans, la majorité des intoxications alimentaires est signalée durant les fêtes.

Les gens ne font pas beaucoup attention lors de la préparation des repas, notamment le couscous. Le manque d’hygiène est aussi à l’origine des intoxications», a expliqué un responsable à la DCP de Béjaïa. A noter pour le fin que la direction du commerce et ses collaborateurs ont procédé à la distribution, au grand public, des prospectus et autres dépliants, contenant des conseils et des informations utiles, pour se prémunir d’éventuelles intoxications alimentaires.

