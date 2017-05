L’été est là, gare aux intoxications !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 96 lecture(s)

Le coup d’envoi des journées nationales de sensibilisation et de prévention des intoxications alimentaires, qui s’étaleront jusqu’au 20 du mois en cours, a été donné, hier, au niveau de la maison de la culture de Tizi-Ouzou.

La manifestation a pour slogan «L’intoxication alimentaire dans les fêtes familiales». Un choix qui n’est pas anodin, selon les organisateurs de ces journées, notamment la direction du commerce de la wilaya, qui explique avoir opté pour ce sujet, après le constat «inquiétant» de l’année dernière.

En effet, selon le premier responsable de ce secteur, 15 cas d’intoxications ont été recensés dans la wilaya. 13 ont été enregistrés durant des mariages et autres fêtes familiales et offrandes. «On a constaté la propagation de ce phénomène au niveau des villages et des localités de la wilaya. On a alors décidé de consacrer ces journées de sensibilisations à ce problème.

On a organisé des journées de sensibilisation à l’adresse des propriétaires de salles de fêtes pour les sensibiliser aussi. Notre plan d’action est de nous mettre en contact avec les professionnels de secteur. On a tracé un programme pour atteindre ces personnes directement. Nos contrôleurs se chargent de l’opération», a expliqué M. Kada Adjabi, directeur du commerce de la wilaya.

Beaucoup de partenaires, autre que la direction du commerce, ont pris part à ces journées. Ils participent chacun dans son domaine à l’opération, tels la Protection civile et l’Association de protection du consommateur d’Azazga. Il est prévu tout au long de ces journées qui s’étaleront jusqu’au 20 du mois en cours, de se rapprocher du citoyen, à travers une caravane, qui sillonnera les villages les plus reculés de la wilaya.

Au programme, distribution des dépliants, expliquant ce que s’est que l’intoxication alimentaire, ses symptômes et ses causes, afin d’inciter la population à la vigilance, en faisant notamment attention à l’hygiène. Une prudence qui commencer par la manière de s’approvisionner, en passant par les conditions de transport de la marchandise, jusqu’aux précautions à prendre lors de la préparation des repas. Les enfants ont également été ciblés et impliqués lors du lancement de cette caravane.

Un message leur a été adressé à travers une mise en scène théâtrale à la petite salle de la maison de la culture. Il s’agissait de deux scènes comparatives, représentant deux salles de fêtes : une qui respecte l’hygiène et l’autre non. Une illustration d’une fête de mariage, avec chant, danse et un repas savouré en famille, avant que les invités ne commencent à tomber un à un, à cause d’une intoxication.

Le diagnostic tombe après l’intervention de l’équipe médicale. S’en est suivie l’intervention de la protection civile, puis des services de contrôle de la fraude, qui ont procédé à la fermeture de la salle. En dernier, on assiste à l’intervention de la police pour arrêter les coupables.

Kamela Haddoum.