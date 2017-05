«800 unités distribuées avant fin juin»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 100 lecture(s)

Le wali de Bouira Mouloud Cherifi a annoncé, hier, au cours d’une visite d’inspection des chantiers de réalisation de logements, dans la ville de Bouira : «D’ici fin juin, un quota de 800 logements sociaux sera distribué dans la commune de Bouira».

«La commission de daïra est en train de travailler sur un quota de 800 logements. Nous avons donné des échéances au PAPC et au chef de daïra pour que les distributions interviennent avant les départs en congé des responsables. Ce sera fait, je l’espère bien, avant la fin juin», a fait savoir le wali.

Il a par ailleurs expliqué : «La wilaya compte distribuer près de 2 800 unités d’ici la fin de l’année en cours. Nous avons avancé un chiffre de 2 200 logements sociaux à distribuer et ce chiffre est appelé à être augmenté pour atteindre les 2 800 unités vers fin 2017». Au sujet des projets de la formule location-vente (AADL), le wali fera savoir que «la wilaya a bénéfice d’un quota de 2 900 unités et de 5 000 autres unités supplémentaires».

Et d’ajouter : «Depuis notre installation, nous nous sommes attelés à régler le problème du foncier que nous avons pu assainir dès les premiers mois. Actuellement, toutes les assiettes ont été dégagées. A titre d’exemple, à Sour El Ghozlane, nous avons lancé 400 unités, 350 à Kadiria, 250 à El Hachimia et 40 à Haïzer. Dans la commune de Bouira, il est prévu le lancement de pas moins de 2 900 unités».

Cependant, le wali a reconnu que ce programme a connu un retard en raison du problème du foncier. Il promet que «ce programme sera suivi de près». S’agissant du projet des 800 unités AADL lancé dans la ville de Bouira, Mouloud Cherifi a noté que les entreprises réalisatrices ont posé le problème des terrains qui sont gorgés d’eau. Revenant sur la visite qui l’a conduit sur plusieurs chantiers de logements de la formule LPL, LPP, AADL ainsi que ceux des équipements publics, le premier magistrat de la wilaya a noté que «certains projets de logements accusent un retard».

Selon lui, «cela est dû à certaines contraintes financières». Mais cela n’a pas pour autant dissuadé les entreprises réalisatrices, qui sont d’après lui à pied d’œuvre. Mouloud Chérifi a aussi évoqué des retards en ce qui concerne les aménagements extérieurs. «Ils sont dus au fait que beaucoup de directions (DUAC, OPGI, ENPI, AADL) interviennent sur les chantiers».

«Toutes les situations financières seront réglées»

Sur un tout autre sujet, le wali a tenu à rassurer que «malgré les difficultés financières, toutes les situations seront payées, notamment celles de 2016». «Le directeur de la CNL, ici présent, s’est engagé à payer toutes les situations financières et les arriérés de 2016», a-t-il assuré. Pour ce qui est des situations de 2017, Mouloud Cherifi dira : «L’évaluation financière est en cours pour le règlement de toutes les situations».

Au sujet des équipements publics en cours de réalisation au niveau du pôle urbain, le wali annoncera : «Ceux-ci seront livrés avec les logements». À propos des retards enregistrés dans la réalisation des programmes de logements, le chef de l’exécutif préfère parler de «glissement» dans les délais de réception et non d’arrêts de projets. Il est utile de signaler que Mouloud Cherifi a ordonné la résiliation d’un marché portant réalisation de 500 unités LPL avec une entreprise publique, pour engagements non honorés. Le projet en question sera confié à une autre entreprise réalisatrice.

Djamel Moulla