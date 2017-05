Lancement de la 4e édition aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La Fête de la nature a pris une dimension nationale au point où, à la quatrième édition qui débute aujourd’hui, il y aura onze wilayas participantes

Organisée annuellement dans la wilaya de Bejaia par l’association Assirem Gouraya, cette cérémonie s’étalera jusqu’au dimanche prochain et aura lieu au niveau de la commune d’Akfadou avec son superbe massif forestier comme support pour fêter la nature. Un programme riche et varié (expositions diverses, conférences, concours divers, chants et danses traditionnels, coupe d’Algérie en course d’orientation, randonnée nationale pédestre, pique-nique écologique, ramassage des déchets et sorties de découverte de sites naturels et historiques) aura lieu au niveau de la maison de jeunes de la localité. Un autre volet de programme (championnat national d’escalade, ballade sur la baie de Béjaïa et ramassage des déchets) est prévu pour le 20 mai au niveau du Cap Carbon du parc national du Gouraya. Une sortie touristique, à l’intention des participants, se fera du côté du littoral allant de Béjaïa jusqu’à Ziama Mansouriah avec arrêts dans des sites et ramassage des déchets pour la journée du lendemain, 21 mai. Cette Fête de la Nature a pour objectifs de valoriser la biodiversité locale et sensibiliser à sa préservation, initier des activités de loisirs au niveau des forêts, développer le tourisme responsable en milieux ruraux (forêt, montagne, littoral…), les sports de la nature tels l’escalade, la randonnée, la course d’orientation… favoriser des échanges inter-wilayas au profit de la jeunesse et promouvoir les cultures locales pour les rendre visibles.

A Gana.