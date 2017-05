Opération de nettoyage des fonds marins

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’océan, et sous le slogan "Océan propre", la direction de l’environnement de Bejaia, en collaboration avec l’APC de Melbou a organisé une journée de sensibilisation sur la pollution des mers et des océans au niveau de la commune de Melbou, située à 35 km au sud-est de la wilaya de Béjaïa, au lieu dit Tssifth el Marsa en début de semaine en cours.

Cette campagne de nettoyage des fonds marins a vu la participation d’une dizaine d’associations activant au niveau de la région est de la wilaya de Bejaia, à l’instar de l’ACAF d’Ait-Smaïl, Oxy-jeunes de Darguina, Awal isawal de Melbou et l’association ARDH de Bejaia. Plusieurs organismes ont aussi pris part à cette manifestation, en l’occurrence l’UCD de Bejaia, le service de l’ONA, de l’hydraulique, la direction des forets, le Parc National de Gouraya et le club scientifique des sciences de la nature de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Des entreprises spécialisées dans la transformation et la collecte des déchets ont pris part aussi à cette manifestation telle que l’entreprise Orec et Orloum, déjà active depuis plusieurs années. La journée a drainé une foule importante, particulièrement des amoureux de la nature et un grand nombre de curieux. Même des écoliers et des pensionnaires du centre des inadaptés mentaux de Souk-El-Tenine ont été conviés dans le but de les préparer et en faire le fer de lance de la protection de l’environnement dans l’avenir. Cette campagne a vu aussi la présence des autorités locales, en l’occurrence, le maire de Melbou ainsi que du chef de daira de Souk El-Tenine. L’opération de récupération des déchets a été assurée par les plongeurs du Club Atlantide de la ligue des sports subaquatiques et l’association de plongée sous-marine. En tout, ils étaient quinze plongeurs à faire plusieurs va-et-vient pour collecter et débarrasser les fonds marins de cette zone de déchets. Cette opération de nettoyage des fonds marins qui s’est déroulée sous les yeux de plusieurs enfants fut une occasion de les sensibiliser sur les dangers sur la faune et la flore aquatiques que peut représenter le plus simple des gestes, à savoir, jeter des déchets n’importe où, car ce sont les objets dont on se débarrasse quotidiennement qui se retrouvent charriés par les Oueds et les rivières et qu’on retrouve au fonds des mers et des océans. La manifestation a par ailleurs connue un programme riche en activités dont des ateliers de sensibilisation sur la protection de l’environnement, un concours de dessins pour les écoliers présents, et un autre de natation.

Saïd M.