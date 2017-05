Le jeune homme et la mer

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Nettoyer les fonds matins est une question de spécialistes. Débarrasser la mer de nos rejets, plastiques et autres, n’est pas une mince affaire. Cela dit c’est une bonne chose. Mais il se trouve qu’on ne pense à la propreté de notre espace maritime qu’à l’avènement de l’été. Mais hors la saison estivale, qui y pense ? Personne. Et pour plusieurs raisons, d’abord on ne sait pas que la mer nous nourrit, vu les prix exorbitants du poisson et apparentés, et de surcroit que l’on mérite à notre table comme le thon rouge, gavé de sachet plastiques et d’expédients chimiques multiples. Il peut arriver que l’on se prenne pour les plus protecteurs de la méditerranée, il n’y a rien à faire, notre lac, la Mare nostrum ou Mare internum, comme on l’appelait jadis, reste l’un des espaces marin les plus pollués de la mappemonde. Est-ce de pédagogie qu’on a manqué, on n’a pas su apprendre à nos enfants à respecter la mer, à la protéger, à la préserver, ou a-t-on laissé faire au point où nous nous retrouvons aujourd’hui avec un méga bouillon de culture à portée de nez ? Combien on a chanté la méditerranée, combien de poètes l’ont sublimée, combien de romanciers l’ont décrite dans ses profondeurs, dans ses abysses, et combien d’historiens ont abordé tout ce que cette mer a vécu de bien et de mal ? Elle a vu des vertes et des pas mûres. Et elle continue, malgré tout, à en vivre des misères. Que l’on s’apprête, aujourd’hui, à nettoyer, comme on peut, ses fonds, elle restera aussi sale qu’elle l’était hier. Elle nous le rend si bien par ses plages inondées de détritus de toutes sortes. La Méditerranée est bien plus qu’une mer. C’est un berceau des civilisations humaines. Avec elle, l’homme a imaginé l’agriculture, le commerce, pensé la démocratie et écrit les pages des religions majeures de la planète. La méditerranée c’est aussi 427 millions d’habitants et 24 pays tous différents. Et pourtant… Elle ne survit que parce que Dieu, l’appréciait au point d’en faire le creuset de toutes les religions célestes. Mais à présent, nous la transgressons comme si elle ne nous était pas destinée.

