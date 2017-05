Faire revivre les produits du terroir !

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Le 2ème Salon régional de l’investissement agricole et agro-alimentaire sera organisé du 22 au 25 du mois en cours, par l’Association nationale pour la promotion rurale (ANPR).

L’activité se déroulera au niveau de la place de l’Olivier (face à l’ex-gare routière de Tizi-Ouzou). Contacté, le responsable du bureau de Tizi-Ouzou de ladite association, M. Bénali, parle de ce salon : «C’est le 2ème du genre. Cette année, la demande a été plus forte que l’an dernier, d’autant que la wilaya recèle de véritables potentialités pour l’investissement !». En outre, il révèle qu’à travers la wilaya, il a été enregistré le lancement de «18 fromageries et 4 laiteries». Notre interlocuteur se veut aussi rassurant quant à la promotion et à l’exportation de nos produits : «Il s’agit de trois produits locaux : le lait de vache, l’huile d’olive et la figue de Barbarie. Nous veillons jalousement sur leur qualité pour pouvoir concurrencer les autres». Concernant les exposants, notre interlocuteur avance : «Quelque 80 participants sont attendus, dont deux Italiens et un Tunisien, représentant une boîte chinoise». S’agissant des produits qui y seront exposés, les organisateurs citent, notamment, l’huile d’olive et le miel ainsi que le matériel agricole et d’élevage

M A Tadjer.