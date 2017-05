Procédure contre les investisseurs indélicats

Par DDK | Il ya 56 minutes | 71 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a eu à visiter, mercredi dernier, la zone d’activité de Fréha.

Sur place, en premier lieu, le wali a procédé à l’inauguration d’une centrale de stockage et de distribution de produits laitiers, (lait, yaourt, fromage, beurre, crème fraîche, margarine, glaces et œufs). Il a également visité des projets d’investissement au niveau de la zone, et a donné des directives pour faciliter les procédures administratives pour le lancement rapide des projets. En marge de la visite, le wali a déclaré lors d’un point de presse improvisé sur place que «le développement est un enjeu majeur, il n’est pas seulement du ressort de l’Etat. Certes l’état est là pour mettre les infrastructures de base et les viabilisations nécessaires, mais le véritable développement est une initiative privée. C’est pour cela que nous sommes ici, pour encourager les jeunes investisseurs à réaliser leurs projets et c’est de cette manière que nous allons relever la croissance économique, tant au niveau local que national. Nous avons vu un investisseur dans le domaine de la clouterie, est-ce normal de continuer à importer des vis et des clous de Chine ou d’ailleurs, alors que l’opportunité de produire localement existe? Ce sont des promoteurs qui ont démarré avec l’ANSEJ, ces jeunes peuvent relever le défi et nous sommes là pour les encourager et leur faciliter la tache». Au sujet des blocages au niveau de cette zone d’activité, le wali dira que «dans cette zone, il ya en tout 50 lots et 32 projets, hélas, il n’y a que 6 investisseurs qui ont entamé leur activité. Nous orientons notre action sur les bénéficiaires pour monter leurs projets, s’il ya des empêchements de quelque nature que ce soit, nous sommes là pour les dépasser, si les gens ne veulent pas travailler, nous ferons le nécessaire pour récupérer ces lots, et dans les meilleurs délais possibles. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour encourager, nous faisons tout pour les accompagner et leur faciliter la tache. L’Etat a mis en place un dispositif des plus légers, il ne reste plus aux investisseurs qu’à jouer le jeu». Concernant la nouvelle zone d’activité de Fréha, le wali précisera «l’intégration des terres dans le domaine de l’état est une procédure lente mais réalisée maintenant, on passera à la phase étude pour entamer les attributions de terrain. Cela prendra un peu de temps, mais nous y allons fermement et sereinement».

Une centrale de stockage de produits laitiers d’une capacité de 3000 m3 inaugurée

La nouvelle unité dénommée CAPRO, que le wali a eu à inaugurer, est d’une capacité de 3000 m3. Elle s’étale sur une surface de 2800 m2. Elle est dotée de 3 entrepôts d’exploitation et de 2 blocs administratifs. Le coût du projet est de plus de 132 millions de dinars. À rappeler que ce projet a été lancé en 2005. 11 ans après, le projet est finalisé, c’est dire que l’investisseur y a beaucoup peiné, notamment concernant les procédures administratives draconiennes des années précédentes. Le wali et sa délégation ne s’arrêteront pas là, puisqu’ils ont eu à visiter d’autres projets qui peinent encore à démarrer. Les projets lui ont été présentés par les promoteurs, il s’agit d’une unité de fabrication de matériel pour handicapés et d’une fabrique de clouterie. Le promoteur dira à l’adresse du wali «Notre projet porte sur la réalisation d’une unité de production de vis et de rivets et de plusieurs types de clous. Nous aurons une capacité de production de 60 tonnes/mois. Nous avons un investissement de 71 millions de dinars, et nous comptons créer 45 postes d’emploi directs. Notre objectif est surtout de limiter l’importation de clous à coup de millions de dollars. Si vous nous délivrez le permis de construire aujourd’hui, demain nous nous mettrons à construire». Mohamed Bouderbali n’a pas raté l’occasion de donner des instructions en vue de délivrer le fameux Sésame dans moins de 15 jours et dira «ce sont les petits ruisseaux qui forment des fleuves. Les petites entreprises, quand elles sont nombreuses, sont d’un grand apport à l’économie nationale». Pour terminer sa randonnée, le wali a rendu visite à l’entreprise de fabrication de carrelage monocouche de Fréha, et inscrira sur un carreau «cette entreprise honore ses créateurs».

Compte rendu de Hocine Taib