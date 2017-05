«On a 182 dossiers d’investissement à l’étude»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 65 lecture(s)

«Nous venons d’inaugurer un nouvel entrepôt frigorifique qui répond aux normes internationales. Nous souhaitons la création d’autres entités de ce genre, pour booster le secteur agricole.

Cette zone de Fréha, de 11,2 hectares, dispose de 50 lots. 32 projets sont localisés et 7 sont déjà entrés en production. 18 projets sont en cours de lancement et 2 sont productifs. Il y a aussi 8 autres projets qui vont être lancés, puisque les procédures sont en bonne voie. Les autres bénéficiaires, qui ne se sont pas manifestés, ont été mis en demeure. Ils doivent entamer la concrétisation de leurs projets, ou ils seront poursuivis pour restituer les lots que nous attribuerons à de vrais investisseurs. Le procédé sera élargi aux autres zones d’activité de la wilaya. Le suivi est rigoureux et régulier, nous avons assez perdu de temps, il faut se mettre aux choses sérieuses pour créer de la richesse, de l’emploi et améliorer l’économie de notre wilaya. À présent, nous avons 182 dossiers d’investissement déposés à notre niveau. Des réunions se tiennent régulièrement, pour étudier la faisabilité d’attribution de lots dans le cadre des moyens disponibles».

Propos recueillis par H. T.