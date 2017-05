Par DDK | Il ya 57 minutes | 62 lecture(s)

«La capacité de froid de notre wilaya en terme d’espaces de stockage est de 65 000 m3, dont 12 000 m3 sont destinés aux différentes viandes. Pour pouvoir stocker plus de produits de large consommation, nous avons besoin de 150 000 m3 de froid. Nous comptons, dans notre wilaya, 20 laiteries opérationnelles qui produisent 195 millions de litres, dont plus de 100 millions vont à la transformation. Cette unité, que nous venons d’inaugurer, renforcera notre capacité de stockage et de distribution, puisqu’elle a une capacité de 3 000 m3. Quand notre capacité de stockage aura augmentée, nous aurons l’opportunité de réguler le marché et de baisser les prix».

Propos recueillis par H. T.