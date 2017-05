20 recours recevables et 275 rejetés

Par DDK | Il ya 57 minutes | 76 lecture(s)

Après étude des recours déposés au lendemain de la tenue des élections législatives du 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel a annoncé, avant-hier, à Alger, la recevabilité de 20 requêtes et le rejet de 275 autres, sur les 295 recours introduits par les candidats.

Il fait état de la rectification et l'annulation des résultats enregistrés dans certains bureaux de vote dans plusieurs circonscriptions électorales. Il s'agit des wilayas d'Illizi, de M'Sila, de Sétif et d'Oran. Il a été souligné que ces rectifications n'ont eu aucun impact sur la répartition des sièges. «Ces annulations et rectifications des résultats de vote ont eu une incidence sur les résultats chiffrés, mais n'ont toutefois aucune incidence sur la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales concernées». En revanche, dans certains bureaux de vote des circonscriptions électorales de Blida et de Médéa «Les rectifications ont eu une incidence sur la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales concernées», a indiqué la même source. Cette dernière a fait savoir que les 275 recours rejetés l’ont été «soit pour défaut ou insuffisance de preuves, soit pour arguments infondés, soit pour vice de forme», ce qui est le cas pour quatre requêtes. Face à cet état de fait, le front de libération nationale (FLN) préserve sa première position au sein de la l'assemblée populaire nationale (APN), avec 161 sièges, en dépit du fait qu'il en a perdu trois. Le Rassemblement national démocratique (RND) vient en deuxième position avec 100 sièges, suivi de l'Alliance MSP avec 34 sièges après avoir obtenu un siège supplémentaire. Trois formations politiques : l’Alliance HMS, Tadjamoua Amel El Djazair et le Front national algérien (FNA) gagnent chacune un siège. L'Alliance Nahda-Adala-Bina conserve ses 15 sièges, le front El Moustakbal (FM) et le Front des forces socialistes (FFS) leurs 14 sièges chacun, le Mouvement populaire algérien (MPA, 13 sièges), le Parti des Travailleurs (PT, 11 sièges), le Rassemblement pour le Culture et la démocratie (RCD, 9 sièges) et l'Alliance nationale républicaine (ANR) garde ses 6 sièges. Pour ce qui est du nombre de sièges obtenus par les femmes, il s'élève à 121 sièges, soit un taux de représentativité de 26,19% à l'APN. A noter que la première session plénière de l`Assemblée populaire nationale (APN) au titre de la 8ème législature, issue des élections législatives du 4 mai, se tiendra mardi prochain, conformément à la loi fondamentale, a appris l`APS jeudi auprès de cette instance législative. En effet, l'article 130 de la Constitution stipule que «la législature débute de plein droit le 15ème jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée populaire nationale, assisté des deux députés les plus jeunes». L'installation officielle de cette Assemblée sera présidée par le doyen des députés élus assisté des deux plus jeunes députés, conformément à l`article 2 du règlement intérieur de l`APN. La chambre basse procède, par la suite, selon l'article 130 de la Constitution à "l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.

Samira Saidj