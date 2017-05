La gestion de la forêt récréative Errich confiée à l’ODEJ

Par DDK | Il ya 57 minutes | 86 lecture(s)

Le wali de Bouira a sévèrement critiqué la gestion des responsables des forêts en charge du dossier de la forêt récréative Errich de la ville de Bouira.

M. Cherifi était avant-hier en visite de travail dans la ville de Bouira où il s’est rendu à la forêt Errich puis au parc Dounia. Lors de sa halte à Errich, et à peine l’exposé faisant l’état des lieux entamé, le chef de l’exécutif est sorti de ses gonds, reprochant aux responsables présents leur «manque de propositions» et surtout leur «inaction». «Je constate que rien n’a bougé. La forêt, le lac, les kiosques et autres structures d’accompagnement sont l’abandon. Je trouve cela inacceptable !», a lancé le wali. Et d’ajouter : «Le problème c’est que vous ne faites aucune proposition. Votre passivité ne me plait pas ! Il faut que vous soyez agressifs et que vous preniez des risques dans la gestion». Les responsables des forêts tentèrent tant bien que mal de justifier le non-avancement des choses, arguant l’absence du courant électrique et l’étendue de la forêt, mais ils ne parvinrent pas convaincre. Pire encore, renseignement pris auprès des services de la SDC, il s’est avéré que rien n’avait été entrepris auprès de cette administration. Ce qui irritera davantage le wali qui regrettera qu’aucune démarche n’ait été entreprise par les concernés auprès de l’APC, de la daïra ou des services de la wilaya pour lever les blocages et faire avancer le dossier. Il importe de préciser que le projet d’aménagement de la forêt Errich a pris énormément de retard. Ayant englouti près de 120 millions de dinars, il n’a été livré qu’après plusieurs années de retard. Pis encore, une fois les différentes structures (kiosques, bancs, aires de jeu) réceptionnées, celles-ci sont toujours livrées à l’abandon. Devant le laisser-aller constaté, Mouloud Cherifi a ordonné sur place la tenue d’une réunion et l’élaboration de propositions d’ici la fin de la semaine prochaine. Un peu plus tard dans la journée, le wali prendra la décision de confier la gestion d’une partie de la forêt récréative à l’ODEJ de Bouira. Lors d’un point de presse qu’il a animé à la fin de sa visite, le premier magistrat de la wilaya a confirmé cette décision et a exprimé sa déception quant au sort réservé à cet espace récréatif ô combien vital pour la population de la ville de Bouira. «Hélas, à la forêt Errich, on a constaté beaucoup de lacunes. Je m’attendais à des initiatives de la part des gestionnaires de cet espace suite aux directives que j’avais données auparavant. Mais il n’en est rien. Je rappelle que le propre d’un gestionnaire, c’est l’initiative. J’ai donné du temps à ces gestionnaires de faire des propositions, mais devant leur inaction, j’ai ordonné de céder une partie de cette forêt à l’ODEJ pour y créer de l’animation, dès cet été», a expliqué Mouloud Cherifi. Le parc Dounia, sis à la maison de l’environnement de la ville était le deuxième point inscrit au menu de la visite de jeudi. Là, les choses avancent bien et le wali s’est montré satisfait. A signaler que la gestion des espaces du parc Dounia sera faite en collaboration avec des privés, dans le souci de rentabiliser le site. Il est entre autres question du parking et des buvettes. Il importe par ailleurs de préciser qu’une visite avait conduit le wali de Bouira dans l’après-midi de mercredi dernier sur plusieurs projets implantés au centre-ville. Mouloud Cherifi a eu à visiter le projet d’un jardin sis en face de la nouvelle gare routière de Bouira, celui d’un groupe scolaire et un autre d’une voie piétonnière à la cité des 56 logements.

Djamel Moulla