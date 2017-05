Les bénéficiaires réclament leurs clefs

Par DDK | Il ya 57 minutes | 65 lecture(s)

Pour réclamer, une fois de plus, la remise de leurs clefs, les bénéficiaires de logements sociaux de la commune d’El-Hachimia, à 15km au Sud de Bouira, ont tenu, jeudi dernier, un rassemblement devant le siège de la daïra d’El-Hachimia.

En effet, ces dizaines de protestataires déclarent vivre depuis des mois, dans l’expectative de cette remise des clefs. Estimant que la coupe est pleine, ils ont décidé de passer à l’action. Pour rappel, les bénéficiaires des 30 et 70 logements situés non loin du chef-lieu communal attendent depuis presque une année les clefs de leurs logements, «j’ai été retenu sur la liste affichée au niveau de la daïra d’El Hachimia, depuis presque une année, malheureusement, je suis toujours loin de voir le bout du tunnel», déplore Amar, un des bénéficiaires rencontré hier devant le siège de la daïra. Nous avons essayé de rencontrer le directeur aux environs de 11 heures pour avoir des éclaircissements et entendre les deux partis sur ce sujet mais ce dernier était occupé et n’a pas pu nous recevoir. Le logement social est devenu, au fil des ans, un véritable casse-tête pour les autorités locales qui n’arrivent plus à le gérer, en raison de difficultés rencontrées sur le terrain, mais aussi à cause de procédures administratives lentes entre les différents services chargés de cet épineux dossier.

Aziz C.