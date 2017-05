Le paiement de la deuxième tranche à partir du 29 mai

Par DDK | Il ya 56 minutes | 77 lecture(s)

Les souscripteurs au programme AADL 2 seront appelés à partir du 29 mai prochain, à payer leur deuxième tranche, de la valeur de leur logement.

En effet, «l'Agence nationale d`amélioration et de développement du logement (AADL) compte remettre, partir du 29 mai, les ordres de versement de la deuxième tranche du montant global du logement à ses souscripteurs au programme de 2013», a affirmé le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville dans un communiqué rendu publique jeudi dernier. Le ministère de l’Habitat a indiqué, dans le même document, que cette procédure concernera les 129 000 souscripteurs dont 40 000 sur Alger. Cette opération concerne, en effet, les souscripteurs ayant choisis leurs sites par internet depuis le début de l'opération du choix des sites lancée fin décembre 2016. Toutefois, les souscripteurs qui sont appelés à recevoir leur ordre de versement de la deuxième tranche pourraient se renseigner sur les rendez-vous de retrait de leur ordre de versement sur le site électronique de l'agence «AADL». Pour y accéder, il suffit d’introduire le numéro d'inscription et le mot de passe, ajoute le communiqué. Par ailleurs, le même document a indiqué que l'agence AADL procèdera durant la dernière semaine du mois de mai à la livraison d'un nouveau quota de 5 857 logements de location-vente au niveau de six wilayas. Il s’agit notamment, selon la même source, de la wilaya de Mostaganem (444 logements à distribuer à partir du 21 mai), celle de Khenchla (657 unités à partir du 23 mai), et Ain Temouchent (224 unités à partir du 25 mai), Sidi Belabès (732 unités à partir du 27 mai), Skikda (500 unités à partir du 28 mai), ainsi que la wilaya d’Alger (3.300 unités à partir du 30 mai). L'opération de distribution des logements AADL se poursuivra en juin par la remise de 21 400 clés en faveur des souscripteurs de 2001 et 2002 "AADL 1" au niveau national, a encore indiqué le même communiqué.

L. O. Challal