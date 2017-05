Lancement du chantier des 410 logts AADL

Par DDK | Il ya 57 minutes | 66 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a lancé officiellement, hier matin, le chantier portant la réalisation de 410 logements formule AADL, au niveau de deux sites au chef-lieu de wilaya.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs, à l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant, le wali s’est rendu au niveau du premier site, à la sortie de la ville de Bouira, non loin du quartier Amar Khodja. Sur place, un représentant de la direction du logement de la wilaya fera un exposé sur la situation du secteur à travers différentes communes. Ainsi, il sera fait état du programme location-vente, sous cette formule AADL, qui a enregistré un retard au cours de ces dernières années, notamment à cause de l’absence d’assiettes foncières pour implanter ces logements. L’on apprendra que le nombre de logements est de 8 800, dont 900 sur l’ancien programme ont été achevés et livrés. Dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, la wilaya a bénéficié de 2 900 logements et de 5 000 unités pour le programme quinquennal 2015-2019. Le nombre de logements achevés est de 900, alors que 2 350 unités sont en cours de construction. Le wali apprendra, par ailleurs, qu’aucun chantier de logement n’est à l’arrêt et que 5 550 unités sont à lancer. Pour les 400 logements prévus à Ouled Bouchia, il sera fait état du projet de les délocaliser vers la commune de Lakhdaria, selon la disponibilité du foncier, car le terrain prévu initialement pour ce projet est fortement accidenté. Abordant le projet de la localité de Sour El Ghozlane, ayant bénéficié de deux programmes dont celui des 400 logements, dont les terrassements sont en cours, ainsi que celui des 104 logements, le wali ordonnera de mettre l’entreprise réalisatrice en demeure : «Vous les mettez en demeure, sinon vous résiliez le contrat, je préfère résilier le contrat maintenant plutôt que d’attendre indéfiniment (…) Si elle (l’entreprise réalisatrice) n’est pas capable de faire les travaux, qu’on résilie son contrat… il n’y a aucune contrainte sur ce terrain, nous avons délocalisé le marché, pour ce faire, et il patine. Que cherche-t-elle ? Il y a des entreprises qui peuvent nous faire les travaux dans les temps…Ne restons pas otages de celle-ci. Il n’y a aucune circonstance en sa faveur ’’, s’indignera le wali qui ordonnera une deuxième mise en demeure avant résiliation. Concernant le projet des 300 logements de la ville de Bouira, il est prévu un bâtiment en R+9 sur le site avec un délai contractuel de 30 mois. M. Chérifi insistera pour que la livraison s’effectue de manière partielle : ‘’Si vous pouvez les livrer en lots, cela nous arrangerait, car il y a une forte demande de la part des souscripteurs’’, a-t-il dit. Condition qui sera acceptée par le maître de l’ouvrage. Pour le wali, cette journée du 19 mai se voulait plus que symbolique, en mettant en avant tous les efforts des Algériens durant la révolution. «Cette journée est synonyme de construction, en lançant ces projets important qui rentrent dans le cadre de l’AADL. Pour les autres chantiers, inscrits sous cette formule, nous allons faire en sorte de les lancer progressivement au cours des semaines à venir. D’ailleurs, vous avez pu constater qu’au cours des derniers jours, nous avons lancé beaucoup de projets, en vue de d’améliorer le cadre de vie des citoyens. Cela entre dans la dynamique de développement perpétuel de la wilaya de Bouira», a-t-il déclaré.

Hafidh Bessaoudi