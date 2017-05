Encore un autre accident sur la RN68

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La RN68 vient d’enregistrer encore, en moins de quarante huit heures, un autre accident de la circulation, dans la matinée de samedi, à moins d’un kilomètre de la sortie du village de Boufhaima. En effet, il s’agit cette fois-ci d’une «Golf», année 1997 dont le conducteur, qui venait de Draâ El-Mizan, et se dirigeant vers Tizi-Gheniff, a perdu le contrôle pour des raisons inconnues alors qu’à cet endroit, le risque de se retrouver au bas du talus est minime, du fait de l’installation de gabions, quelques années auparavant. Cependant, selon plusieurs automobilistes présents sur les lieux, la cause principale de l’accident serait l’excès de vitesse. Le jeune conducteur ne présentait pas de blessures apparentes, mais il a été tout de même évacué vers le service des urgences de l’EPH de Draâ El-Mizan pour un examen médical, tandis qu’un camion de dépannage a eu toutes les peines du monde à remonter le véhicule accidenté, causant ainsi une interruption de la circulation, sur les deux sens, et durant un long moment. Par ailleurs, peu avant, dans la matinée, au centre ville, une catastrophe a été évitée de justesse lorsqu’un gros camion, chargé de farine et allant amorcer le virage du boulevard Amirouche, allait tout droit dégringoler la descente menant à la station d’essence, si ce n’est la présence d’une grosse pierre qui avait arrêté sa course, alors que ses freins avaient lâchés.