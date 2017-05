Nouveau rassemblement de contestation demain

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Dans une déclaration placardée à travers les artères de la ville, le comité citoyen pour la défense de la bande boisée appelle la population d’Aokas à un rassemblement, demain lundi à partir de 10 heures, au niveau de la placette mitoyenne à la poste. L’objectif de l’action est d’interpeler les autorités et réclamer à nouveau la démolition du mur construit par «un pseudo-investisseur». Il est rappelé que ce rassemblement a été décidé suite aux derniers développements intervenus dans l’affaire dite de la bande boisée. Le comité citoyen dénonce le fait que celui qu’il qualifie de «pseudo investisseur» a procédé à la construction, sans permis de construire, d’un mur en béton armé sur le site. «La forêt risque d’étouffer sous les remblais et les arbres d’être ensevelis, alors que les autorités locales ne réagit pas», dénonce le comité. Celui-ci exige «l’arrêt immédiat du déversement des déchets et autres agrégats sur le site, l’annulation des concessions dans le cadre dit investissement touristique et la restitution de la bande boisée à la collectivité». Un membre du comité citoyen explique : «Après le rassemblement, les citoyens se dirigeront à la daïra puis à la mairie et délégueront un comité retreint pour dialoguer avec les responsables et s’informer quant aux suites de l’affaire». Il est utile de rappeler que le mouvement de protestation, né depuis plusieurs mois, s’est constitué sous forme de comité citoyen pour la protection de la bande boisée qui longe le littoral d’Aokas, laquelle a été cédée, en lots, dans le cadre du Calpiref. Opposés à cette cession, les citoyens exigent l’annulation du projet touristique prévu dans la région. Un projet qui date de plusieurs annéesqui consiste, pour rappel, en un ensemble de structures hôtelières et touristiques.