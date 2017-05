Ouahab Aït Menguellet conforté en maire

Par DDK | Il ya 11 heures 58 minutes | 1470 lecture(s)

La démission du maire Ouahab Aït Menguellet de son parti en fin de semaine dernière continue de faire des vagues au sein du RCD.

Il se dit que ce départ risque de provoquer des répliques dont les conséquences risquent d’affecter sérieusement les prétentions du parti durant la prochaine échéance électorale. Des bruits courent qu’une situation d’inconfort couve au sein de la structure régionale de Tizi-Ouzou. Tout le contraire du calme plat qui règne au niveau de la mairie du chef-lieu où le maire semble avoir tout le soutien de ses collaborateurs. Chose qui rassure la population de manière générale puisque cette démission n’affectera nullement le fonctionnement de l’APC. Tout compte fait c’est le RCD qui a tout perdu dans l’affaire. Et le maire et l’APC ne sont désormais plus sous la tutelle du parti. Des initiés à la réglementation avancent en effet que le maire ne risque aucune destitution vu que le vote de défiance n’est pas prévu par le code communal pour la dernière année d’exercice. Cela étant, la réaction des élus des différentes formations siégeant à l’APC sont tout aussi rassurante pour le maire démissionnaire qui vient d’être conforté de toutes parts. Pour rappel, l’assemblée communale de Tizi-Ouzou, est composée de 33 élus issus de six partis, RCD, FFS, RPR, MEN, RND et FLN. En 2012, Ouahab Ait Menguellet a fait consensus au sein de cette instance grâce à une majorité qui l’a intronisé. Pour le FLN, «sa démission du RCD ne change rien pour nous,», dira le premier responsable du parti à Tizi-Ouzou, en rassurant d’avantage. «Nos élus à l’APC, ont soutenu cet homme et continueront à le faire jusqu’à la fin de son mandat, nous continuons à travailler avec lui dans la sérénité et dans l’intérêt suprême des citoyens».

Le RND lui déroule le tapis rouge

À la maison du vieux front de l’opposition (FFS), la question ne se pose même pas! «On ne se sent pas concernés par cette démission», a assuré le premier responsable de la fédération de Tizi-Ouzou, en l’occurrence Farid Bouaziz. «On apprécie l’homme, et la gestion de l’APC ne sera pas alternée. Tant que tout marche bien, il n’y a aucune raison de ne pas soutenir le maire». Pour le rassemblement patriotique républicain (RPR), «Ouahab Ait Menguelet restera toujours lui-même, ce n’est pas le RCD qui a fait de lui ce qu’il est. La gestion de l’APC est la sienne, donc pour nous ça ne changera pas grand-chose. Quand Ouahab Ait Menguellet, a été élu, c’était plus pour sa personne, sinon on serait pas aller le chercher ou lui proposer le poste ! Au élections locales on sait que la population vote plus pour les personnes que pour les partis, c’est connu». Il n’ya pas de raison pour qu’il ne soit pas soutenu par nos élus», a souligné Lounes Djafar, un des responsables du parti. Taib Mokadem, député et responsable du bureau de Wilaya RND de Tizi-Ouzou, a non seulement affiché le soutien de son parti au président de l’APC de Tizi-Ouzou, mais il l’a invité à rejoindre les rangs du RND. «On a soutenu Ouahab Ait Menguellet dès le départ, et on maintient notre position. On l’invite à nous rejoindre, nos bras lui sont grand ouverts. C’est un homme qui a travaillé, un fils de grand chahid, ça sera une fierté de l’avoir parmi nous. D’ailleurs, cela est une invitation officielle que je lui fais à travers vos colonnes», a-t-il ajouté. Il faut dire, que depuis l’annonce de sa démission, beaucoup de partis font «les yeux doux» au maire de Tizi-Ouzou. Selon son entourage, le concerné a déjà reçu plusieurs propositions. On a même appris de sources fiables, que «deux imminents responsables de partis l’ont touché depuis l’annonce de sa démission du RCD». Une confidence ébruite que l’un d’eux serait Ahmed Ouyahia, ce qui explique en somme cette sortie du responsable du bureau de wilaya du RND, lui lançant publiquement et officiellement une invitation à adhésion. Mais c’est là un souhait qui est encore loin de passer pour du concret. Faut-il rappeler que le concerné a exclu dans sa déclaration au lendemain de sa démission la possibilité de rejoindre un autre parti politique : «Je ne compte rejoindre aucun parti politique pour le moment», a-t-il déclaré. Hier encore, contacté, il exclue pour l’heure toujours son intention de rallier tel parti ou tel mouvement, allusion faite à l’Alternative Citoyenne de Nordine Aït Hamouda à laquelle est prêté également un intérêt de faire rallier dans ses rangs le maire en titre de Tizi-Ouzou. Il ne manque pas au passage de remercier tous les élus et partis qui lui ont réaffirmé leurs soutiens au lendemain de sa démission du RCD. «Tout au long de mon mandat, j’ai privilégié l’intérêt des citoyens de Tizi-Ouzou. Quand j’ai été élu, c’était avec le RCD certes, mais quand j’ai commencé à travailler à l’APC, j’ai laissé ma casquette partisane en dehors de l’assemblée, et j’ai travaillé pour l’intérêt général. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, nous avons travaillé ensemble dès le départ et nous allons continuer à le faire jusqu’à la fin du mandat», a soutenu le maire de Tizi-Ouzou.

Kamela Haddoum.