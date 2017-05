Le wali désamorce la crise

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Au deuxième jour de la grève générale des citoyens de la daïra de Haïzer, le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a reçu, durant la matinée d’hier, une délégation des représentants des citoyens des deux communes de cette daïra, à savoir Haïzer et Taghzout. Selon l’attaché de presse de la wilaya, c’est le wali qui a adressé une invitation aux citoyens mécontents, pour une réunion élargie au niveau du siège de la wilaya, qui les regroupera avec le directeur de la SDC de Bouira. Toujours selon la même source, un accord a été adopté lors de cette rencontre, comportant notamment l’arrêt des opérations de coupures d’électricité et de gaz, lancées par la SDC, ainsi que l’établissement d’échéanciers de paiement pour l’ensemble des abonnés, dont la consommation a dépassé les 20 000 DA. Pour leur part, les représentants des citoyens se sont engagés à suspendre leur mouvement de grève, lancé depuis dimanche dernier. Pour rappel, les citoyens de ces deux communes ont recouru à ce mouvement de grève générale, pour dénoncer «les montants exorbitants des factures d’électricité et de gaz», ainsi que pour réclamer l’arrêt de l’opération de coupure.

O. K.