Transport bloqué et la faculté d’économie paralysée

L’arrêt de transport universitaire du principal campus de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, a été bloqué durant la matinée d’hier, par des dizaines d’étudiants issus de la commune d’Ath-Laâziz (au nord de la wilaya de Bouira). Les protestataires, qui ont calfeutré pendant plusieurs heures les bus à l’intérieur de cet arrêt, réclament l’ouverture d’une ligne de transport universitaire vers leur commune. Selon ces derniers, les étudiants d’Ath-Laâziz, dont le nombre dépasse les 200 se trouvent doublement pénalisés, car ils n’ouvrent pas droit à l’hébergement dans les résidences universitaires et ne disposent pas d’une ligne de transport vers leur commune. À noter que les étudiants ont fini par libérer l’arrêt des bus vers 11h, et ce, suite à une réunion qui les a regroupés avec le chef de service du transport de la DOU. Ce dernier s’est engagé à créer une ligne de transport universitaire entre Bouira et Ath-Laâziz, qui sera assurée par deux bus dès l’année universitaire prochaine. Par ailleurs, les étudiants de la faculté des sciences économiques, de la même université ont entamé hier, un mouvement de grève illimitée, réclamant le report des examens du deuxième semestre au mois de septembre prochain. Selon les grévistes, le calendrier d’examens adopté par l’administration de la faculté «est trop chargé», surtout qu’il inclut la tenue des examens de rattrapage et ceux du semestre dans la même semaine.

Oussama K.