5 234 unités livrées avant fin 2017

Par DDK | Il ya 9 minutes | 2 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a inspecté hier, au cours d’une visite de travail effectuée au chef-lieu de la wilaya de Bouira, plusieurs projets de logements, notamment les formules LSP, LPA et promotionnelle.

Il s’est ainsi rendu en premier lieu sur le chantier des 134 logements promotionnels, dont le taux d’avancement des travaux avoisine les 70 %, selon le directeur de l’agence foncière de la wilaya. Selon le même responsable, la future structure comportera également un espace de 5000m2 destiné aux commerces, ainsi qu’un parking sous-terrain, qui seront exploités par des particuliers ou des entreprises spécialisées. Pour le délai de livraison, le même responsable a assuré que la partie logements du projet, a été achevée, et il ne reste que la partie commerce et parking sous-terrain, qui sera finalisée dans un délai de deux mois. Sur place, le wali a insisté auprès du maitre de l’ouvrage pour le renforcement des moyens humains et matériels au niveau de ce chantier, pour qu’il soit livré dans les délais. M. Chérifi s’est rendu par la suite sur le chantier des 130 logements LSP, dont le taux d’avancement des travaux n’a pas dépassé les 05%. Pour rappel, ce projet, qui a fait couler beaucoup d’encre, enregistre un retard de plus de 07 années, et ce, en raison de l’arrêt prolongé des travaux et de la résiliation du contrat de l’entreprise réalisatrice par l’agence AADL de Bouira, qui n’est autre que la partie promoteur de ce projet. Cependant, le directeur de l’AADL de Bouira, a tenu à rassurer le wali, en affirmant qu’une nouvelle entreprise a été d’ores et déjà engagée, et les travaux ont repris avec une cadence importante. M. Chérifi insistera auprès du même responsable, sur le suivi régulier des travaux, pour le renforcement du chantier et le règlement des situations financières de l’entreprise. Il proposera également la récupération d’un terrain voisin au chantier, pour la réalisation d’un terrain de jeux sur le budget de la wilaya : «Nous n’allons plus attendre comme avant. Toutes les contraintes sont actuellement levées, et vous n’aurez aucune nouvelle excuse. Les souscripteurs ne peuvent plus patienter et vous devez honorer vos engagements. En tout cas, je vais suivre personnellement ce projet et d’une manière régulière», a-t-il affirmé. Le premier magistrat de la wilaya, visitera également les chantiers des 60 et 80 logements de type LPA, actuellement en réalisation au niveau du lotissement Harkat. Sur place, et après avoir reçu des explications sur les deux projets, M. Chérifi ordonnera à l’entreprise réalisatrice de renforcer les moyens et de doubler la cadence des travaux, particulièrement au niveau du chantier des 60 logements ou le taux d’avancement n’a pas dépassée les 08%. Pour sa part, le chef de l’entreprise réalisatrice, fera part au wali des difficultés en approvisionnement en matériaux de construction, notamment en ciment et en acier. En réponse à cette préoccupation, le wali affirmera que les entreprises réalisant des projets de logements, auront désormais la priorité pour l’approvisionnement au niveau de la cimenterie de Sour El-Ghozlane : «Vous allez être approvisionné en quantité suffisante et en priorité au niveau de la cimenterie de Sour El-Ghozlane» a-t-il rassuré. Poursuivant sa tournée, le wali s’est rendu, par la suite, au chantier des 200 logements LSP, dont les travaux touchent à leur fin. M. Chérifi demandera au représentant de la SDC de Bouira, de raccorder ce quartier en électricité et en gaz, pour permettre sa réception durant la première semaine du mois de Ramadhan.

Des chantiers à plus de 10 ans de retard !

Le wali s’est rendu par la suite sur le chantier de réalisation des 120 logements de type LSP, lancé en 2007 et dont le taux d’avancement des travaux n’a pas dépassé 20%. Selon des souscripteurs, qui se sont entretenus avec le wali, le chantier en question a connu une longue période d’arrêt des travaux et le promoteur en charge du chantier, n’a pas justifié cet arrêt. Ce dernier avancera au wali, que l’arrêt des travaux s’est fait suite à une contrainte administrative, aussi en raison du non-paiement des charges financières, comme il avancera que les travaux ont été relancés l’année dernière. M. Chérifi n’a pas manqué de rassurer les souscripteurs en s’engageant à suivre régulièrement la situation du chantier : «Toutes les contraintes sont actuellement levées. Désormais, je vais suivre personnellement ce chantier jusqu’à la livraison des logements. Les responsabilités de chaque partie doivent être situées et le chantier sera relancé avec un nouveau souffle», a-t-il déclaré. À noter pour rappel, que la wilaya de Bouira a bénéficié, dans le cadre du dernier plan quinquennal d’un quota de 1570 logements promotionnels et 3664 logements du type LSP et LPA, selon les chiffres de la direction de logement. Selon la même source, pas moins de 522 logements promotionnels et 2154 logements LSP et LPA ont été finalisés. Il reste 1048 logements promotionnels et 1480 logements LSP et LPA à livrer au cours de l’année 2017. À noter aussi, que pas moins de 840 millions de dinars ont été récemment versés par le Ministère de l’habitat dans les caisses de la CNL de Bouira, pour le règlement des situations financières de 158 entreprises locales.

Le théâtre de verdure réceptionné d’ici le 1er Juillet

Vers la fin de sa tournée, le wali a inspecté, le chantier du futur théâtre de verdure de la ville de Bouira, et dont les travaux ont accusés un retard de plus de 4 années, chose qui a conduit la direction de la culture de la wilaya à entamer une procédure de résiliation de contrat de l’entreprise réalisatrice, et la nomination d’une nouvelle entreprise. Selon le directeur de la culture de Bouira, les travaux de réalisation ont repris juste après l’installation de la nouvelle entreprise et ils avancent actuellement à un bon rythme. Selon les estimations du bureau d’étude, l’infrastructure sera livrée au 1er juillet prochain.

Oussama Khitouche