Le wali inaugure un établissement de formation paramédicale

Dans l’après-midi d’hier, le wali de Tizi-Ouzou était à Draâ El-Mizan, où il a eu à inaugurer un établissement privé de formation paramédicale «SIHATI». Cet établissement propose aussi des formations de secourisme au bénéfice des chauffeurs de taxi et de bus. À l’avenir, l’établissement prévoit de former des auxiliaires dentaires, informent ses responsables. Pour le moment, l’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 250 stagiaires. Ledit établissement a été construit, pour rappel, dans le cadre de la loi de finance de 2009, avec la participation de la FINALEP (Financière algéro-européenne de participation). Les formations sont proposées aux élèves ayant le niveau de 3AS pour une durée de 24 mois, moyennant un montant de 25 millions de centimes, a-t-on appris sur place. À signaler, par ailleurs, que le wali de Tizi-Ouzou a égratigné le chef de daïra de Draâ El-Mizan et le P/APC au sujet d’un axe routier qui n’a pas été prise en charge: «Comment se fait-il que ce tronçon routier de 200 mètres soit laissé à l’état de piste poussiéreuse ? Comment se fait-il que l’APC ne l’ait pas pris en charge, d’autant que c’est un chemin très fréquenté ? Il y a aussi des étrangers qui y viennent, c’est une honte !».