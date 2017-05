Bouderbali lance le 2e Salon régional

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Le coup d’envoi du 2ème Salon régional pour la promotion de l’investissement agricole et agro-alimentaire a été donné, hier, à la place de l’Olivier, par le wali Mohamed Bouderbali.

L’objectif principal assigné à ce salon, selon les organisateurs, à savoir, l’association nationale de promotion rurale «est de faire découvrir les potentialités de la région déjà en plain essor dans plusieurs domaines tels que les filières laitière, agricole, oléicole, arboricoles, viticole et avicole. Et l’implantation d’une industrie agroalimentaire très active à la redynamisation de l’investissement agricole et agroalimentaire, et apportera un plus pour l’économie régionale et nationale». Une quarantaine d’exposants venus de différentes wilayas, ainsi que de l’étranger notamment de Tunisie, de France ainsi que d’Italie participent à cette deuxième édition, a-t-on appris des organisateurs. S’agissant des filières présentes dans ce salon, on trouve essentiellement l’huile, le lait et le miel. Les produits de terroirs comme la cerise, la figue, l’orange, les dates pour diabétiques, sont aussi représentés, à travers plusieurs producteurs. Du matériel, moderne et sophistiqué a été exposé, par différentes firmes spécialisées dans la conception et la fabrication de batteries de poules pondeuses, clapiers de lapin, batteries poussinière, batteries de cailles, bâtiments bovin, mélangeuses d’aliment, minoterie... Le Wali, Mohamed Bouderbali, a insisté sur «la nécessité de mettre en valeur les moyens et les potentialités de la wilaya, pour en faire un produit à caractère économique». Il a donné l’exemple du village Imaloussen, qui dira «fait un excellent travail en matière de production de lait (4 millions de litres produits et collectés par an), c’est extraordinaire», dira-t-il. À chaque fois qu’il ya une initiative de lancer ou inaugurer personnellement, je le fais avec plaisir, c’est des actes symboliques pour dire que la priorité des priorités c’est l’investissement privé, l’Etat a le devoir de réussir les grandes infrastructures de base, le reste c’est aux investisseurs privés qui développent l’économie du pays».

La chambre d’agriculture interpelle le wali

Selon lui, ce sont les obstacles et les oppositions qui freinent l’investissement «l’Etat a fait beaucoup d’efforts dans la wilaya, malheureusement, ces efforts sont freinés par ces comportement que nous constatons tous les jours. Faisons en sorte que l’intérêt général prime sur l’égoïsme personnel de chacun de nous», a-t-il lancé. « Les tiraillements au sein de la chambre de l’agriculture ont fait que cette organisation d’agriculteurs ne fonctionne pas correctement, la chambre d’agriculture est un EPIC, le conseil d’administration n’a pas été validé à cause des oppositions», a signifié M. Bouziane le secrétaire général de la CAW au Wali. « 1170 nouveaux dossiers de reconnaissance de la qualité d’agriculteurs, sont en souffrances ». Ce responsable a sollicité le Wali Bouderbali, pour régler le problème. Ce responsable a révélé, que 51 000 cartes d’agriculteurs ont été établies. Les cartes magnétiques sont au nombre de 20 000 pour le moment. Le Wali, a promis de faire le nécessaire, pour régler la situation.

Kamela Haddoum