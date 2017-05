L’ANP ratisse à Tifra et Akfadou

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Une vaste opération militaire a été enclenchée par l’ANP, hier, dans le massif forestier de Sidi-Aïch qui s’étend de la localité de Remila jusqu’à la région de Tifra. Un relief accidenté passé au peigne fin. Le ratissage, pour rappel, survient au lendemain de la découverte de deux bombes à Remila. Des centaines de militaires, et des hommes des forces spéciales, ont mené l’opération. Les forces de l’ANP ont ciblé, notamment, les massifs boisés de Tifra. Maquis jouxtant ceux de la commune de Tinebdar et ceux de la commune d’Adekar. Sauf que jusqu'à hier, aucun bilan n’a été communiqué. À noter que la pose des deux bombes à Sidi-Aïch est survenue après une accalmie relative enregistrée dans la région. Pour rappel, dans la soirée du mardi 26 avril, vers 20h30, les forces de ANP avaient éliminé un terroriste qui s’apprêtait à s’approvisionner en produits alimentaires dans une supérette située au bord de la route nationale n°12, à hauteur du village de Kebouche, à la sortie ouest du chef-lieu de la daïra d’Adekar. Cet élément appartenant à un groupe islamiste armé qui écume toujours le vaste massif forestier d’Akfadou a été mis hors d’état de nuire à l’issue d’une embuscade tendue par un contingent de soldats de l’ANP aux abords de ce tronçon reliant Adekar à Yakouren. Cette offensive militaire avait, en outre permis également aux forces de l’armée de récupérer une arme de type kalachnikov. À noter qu’après cela, une vaste opération de ratissage a été déclenchée par les éléments du détachement militaire stationné au lieu-dit 42ème, près d’Adekar, suite aux informations fournies par des citoyens de la région, faisant état de la présence dans les parages de personnes suspectes. Cela dit, la récente découverte des deux bombes, l’une «placée» dans la cour de la mosquée de Remila, et l’autre déposée sur la chaussée près d’un café de la localité situé sur la RN26 , renseigne sur les «visées» des terroristes qui, selon des observateurs de la scène sécuritaire, visaient les brigades mobiles de la gendarmerie et les motards qui plaçaient souvent leurs barrages de contrôle routier aux niveaux de ces endroits là. La vigilance des citoyens et des éléments de l’armée et de la gendarmerie nationale a certainement évité un acte terroriste meurtrier à Remila, commune de Sidi-Aich qui aurait fait sombrer la wilaya de Bejaia dans la psychose.

T. Mustapha.