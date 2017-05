Le Ramadhan et la saison estivale au menu

Par DDK | Il ya 24 minutes | 76 lecture(s)

Un point de presse a été animé, hier après-midi, par le wali de Bouira M. Mouloud Chérifi, pour faire un point de situation sur les préparatifs du Ramadhan, de la saison estivale, de la préparation de la Fête nationale du 5 Juillet, de la situation financière des entreprises réalisant des programmes de développement à Bouira, et de l’opération de distribution de logements.

En premier lieu, l’animation de soirées artistiques, à travers l’ensemble des communes de la wilaya de Bouira, a été abordée, avec l’implication de la direction de la culture, la direction de la jeunesse et des sports, la maison de la culture, l’ODEJ, le comité des fêtes de la ville de Bouira, la direction des affaires religieuses et l’OPOW qui ont contribué à l’élaboration d’un programme riche et varié. Des animations artistiques, mais également des compétitions et autres tournois dans différentes disciplines sportives, des soirées dédiées à la poésie ou encore des conférences religieuses sont au programme. M. Chérifi révèlera ainsi que plusieurs vedettes de la chanson seront présentes à Bouira, pour y donner des concerts, à l’image d’Akli Yahiatène, Nadia Benyoucef, Rabah Asma, Rabia Rachid, Kamel Chenane, Kaci Boussad, Abdelkader Chaou. Une pléiade d’artistes locaux est également attendue, pour égayer les soirées ramadhanesques, en plus des groupes spécialisés dans le chaâbi, l’andalousi… «Nous voulons diversifier les styles dans chaque commune et chaque daïra de la wilaya de Bouira. Il s’agit pour nous de divertir le maximum de nos concitoyens…’’, dira M. Cherifi. Sur le volet solidarité, il sera fait état de l’attribution de couffins du Ramadhan au profit de 38 764 familles nécessiteuses, recensées à travers toute la wilaya. Et jusqu’à hier, l’opération, qui est toujours en cours, avait ciblé 29 714 familles. D'autre part, l’on apprendra que 27 restaurants «Iftar» ouvriront leurs portes durant ce mois sacré, dont 17 par des associations, 6 par le Croissant rouge algérien, deux par les APC Bouira et Lakhdaria et 8 par des bienfaiteurs. L’État y a participé, pour sa part, en débloquant un budget de 2 millions de dinars. À propos de l’opération de circoncision, elle touchera 1 020 enfants et 2 000 chérubins sont concernés par l’acquisition de vêtements de l’Aïd. La wilaya a également élaboré un programme riche pour la saison estivale avec plusieurs thèmes pour des activités culturelles, artistiques et sportives telles des olympiades, du théâtre, un Festival du rap, de la littérature et même des portes-ouvertes au niveau de chaque piscine, avec comme slogan «La natation pour tous». Pour permettre aux enfants de la wilaya de bénéficier de loisirs, le wali annoncera un programme de vacances d'été. Ainsi, des camps d'été ont été initiés au profit de 57 900 jeunes à travers des centres de loisirs, dépendant du ministère de la Jeunesse à Alger, Boumerdès, Jijel, Béjaïa, Tipaza. Il est aussi prévu la mise à contribution des auberges de jeunesse des wilayas d’El Tarf, Jijel, Oran, Béjaïa, Tlemcen, au profit de 800 jeunes, pour un séjour de 10 jours. Le Centre international des scouts à Sidi Fredj recevra également, dans le cadre de ce programme, 500 jeunes de Bouira qui s’alterneront sur 4 cycles. Par ailleurs, dans le cadre du ‘’Plan Bleu’’, plusieurs APC pourront envoyer les jeunes estivants, pour visiter les wilayas côtières de Béjaïa, Jijel, Alger, Boumerdès, et ce pour une période de 3 jours. Pour la célébration officielle de la Journée internationale de l’enfance, coïncidant avec le 1er Juin de chaque année, un programme a été mis en place par la wilaya et s’étalera du 30 mai au 3 Juin. Il sera question de visites, séminaires et divertissements pour enfants, tels une visite au jardin d’essai d’Alger, aux musées (Maqam Chahid et Moudjahid), et aux parcs d’attraction... Dans le cadre de la célébration du 5 Juillet, un impressionnant défilé est au menu avec la participation de 5 000 hommes et femmes. Pour conclure, M. Chérifi réitèrera ses meilleurs vœux aux citoyens de la wilaya à l’occasion du mois sacré du Ramadhan. «Je ne ménagerai aucun effort pour prendre en charge les préoccupations citoyennes, en demeurant au service de la patrie, pour assurer le développement et atteindre nos objectifs», a-t-il déclaré.

Hafidh Bessaoudi