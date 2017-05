Tebboune nouveau Premier ministre

Par DDK | Il ya 25 minutes | 125 lecture(s)

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a nommé, hier, Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, au poste de Premier ministre, en remplacement d’Abdelmalek Sellal, a indiqué la présidence de la république à travers un communiqué.

«à la suite de la proclamation, par le Conseil constitutionnel, des résultats définitifs des élections législatives et de l'installation de la huitième législature de l'Assemblée populaire nationale, M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre, a présenté ce jour à son excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, sa démission et celle du gouvernement», est-il souligné dans le communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République a félicité M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre sortant, et les membres du gouvernement pour le travail qu'ils ont accompli», précise le même document. «Conformément à l'article 91, alinéa 5, de la Constitution, M. Le président de la République a, après consultation de la majorité parlementaire, nommé M. Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre», indique le communiqué. «Le chef de l'Etat a également chargé les membres du gouvernement démissionnaire de vaquer aux affaires courantes de leurs secteurs respectifs, en attendant la nomination du gouvernement», précise la même source. Abdelmadjid Tebboune, nommé hier Premier ministre par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a occupé durant sa longue carrière, plusieurs postes ministériels, dont le dernier était celui de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville. Il est né le 17 novembre 1945, à Mechria (wilaya de Nâama), diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA), en économie et finances (1965-1969). M. Tebboune est marié et père de cinq enfants. Durant sa carrière, le nouveau Premier ministre a occupé les postes de : ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Chargé des collectivités locales (1991-1992), ministre de la Communication et de la culture (1999), ministre des Collectivités locales (2000-2001) et ministre de l'Habitat et de l'urbanisme (2001-2002). En 2012, il revient au ministère de l'Habitat et de l'urbanisme. Son département ministériel est élargi en 2013, à la Ville. Il a assuré, depuis janvier dernier, l'intérim du ministère du Commerce, suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Bakhti Belaib. Avant d’être promu au poste de ministre, il a eu à occuper le poste de secrétaire général des wilayas de Djelfa, Adrar, Batna et M'sila. Il fut ensuite nommé wali d'Adrar, de Tiaret, puis de Tizi-Ouzou. Il est à rappeler que M. Tebboune est membre du Comité central du parti du Front de libération nationale (FLN).

Hocine Taib