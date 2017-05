12 millions d’estivants attendus

Par DDK | Il ya 35 minutes | 16 lecture(s)

Le wali Mohamed Bouderbali était, avant-hier, à Tigzirt (Plage Tassalast), pour donner le coup d’envoi officiel de la saison estivale 2017.

Une foule nombreuse, composée de centaines de jeunes du mouvement associatif, des troupes musicales pour annoncer le début d’une saison festive, de notables de la région, ainsi que l’ensemble des autorités civiles et militaires de la wilaya, attendait la délégation officielle, à sa tête le wali. Tout était donc réuni pour entamer la saison estivale, même si le début de la saison sera un peu perturbé, puisque coïncidant avec le mois de jeûne. A ce sujet, le directeur du tourisme et de l’artisanat de Tizi-Ouzou, Rachid Ghadouchi, dira : «Oui, il y aura un début timide en diurne, mais nous comptons faire le nécessaire pour les estivants, les touristes et les familles en nocturne. Il y aura des activités et de l’ambiance pendant les soirées ramadhanesques». Une fois la délégation officielle accueillie, l’ensemble s’est dirigé en procession vers la plage de Tassalast où les troupes musicales ont créé une ambiance des grands jours. Sur place, plusieurs stands étaient installés, exposant plusieurs produits artisanaux relatifs à la mer. Il y avait également les incontournables produits du terroir : la robe traditionnelle, le bijou et la poterie kabyle. Des produits agricoles, des objets d’arts et des tableaux de peinture étaient aussi de la partie. Les activités de la direction du tourisme, de l’environnement, de la protection civile et de l’artisanat étaient mises en valeur. Du matériel de plongée sous-marine, de planche à voile et de sauvetage était également exposé. Une fois, tous les stands visités, la délégation prit place à la tribune officielle, face à la mer. Des spectacles ludiques et comiques furent exécutés par les jeunes venus des quatre coins de la wilaya : des numéros de clown, de magie, d’illusion, ainsi que du chant et de la danse. Le P/APC de Tigzirt dira : «Tigzirt est heureuse de vous accueillir. C’est une ville balnéaire qui jouit de tous les atouts pour répondre aux attentes des estivants, des touristes et de ses habitants. Hélas, nous enregistrons des manques dans plusieurs domaines. Nous demandons un plan spécial pour Tigzirt et Azeffoun, car ce sont les seules villes balnéaires de notre wilaya».

«Les pouvoirs publics déterminés à développer le tourisme»

Le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, dans son discours, fera le tour du secteur et réaffirmera la volonté des pouvoirs publics de développer cet important secteur, source de richesse et d’emplois : «La politique des pouvoirs publics est en faveur de la relance du secteur du tourisme. Le programme gouvernemental confirme que la conjoncture nationale est propice au décollage effectif de l’activité touristique qui reste un atout à travers lequel l’Algérie peut augmenter ses recettes extérieures et booster la création d’emplois». Le wali appellera aussi «les professionnels nationaux du secteur à coordonner leurs activités, pour faire de l’Algérie une destination touristique, et à réserver des espaces à la présentation du produit artisanal algérien». Le wali précisera : «Des mesures incitatives à l’investissement touristique ont été prises par les pouvoirs publics, notamment l’accès au foncier, aux financements et l’accompagnement des promoteurs». M. Bouderbali soulignera : «Notre wilaya recèle des potentialités diverses propices au développement de tous types de tourisme. Avec un littoral de 85 kilomètres, composé de 8 ZET balnéaires et 18 plages dont 8 sont autorisées à la baignade, elle suscite un intérêt particulier. Dans ce secteur 246 projets sont recensés d’une capacité d’accueil de 23 746 et un nombre d’emploi de plus de 16 000, cela grâce aux facilitations accordées par les institution de l’Etat». Le wali fera remarquer : «L’Algérie a besoin du tourisme interne, qui figure dans le programme du gouvernement, pour raffermir les liens entre les enfants du pays». Pour terminer, Mohamed Bouderbali réaffirmera : «Toutes les mesures pour la réussite de cette saison ont été prises par l’ensemble des secteurs concernés, sous le regard des pouvoirs publics qui ne lésinent sur aucun effort. Le volet animation est riche et touchera toutes les localités de la wilaya. Les différentes fêtes locales des produits artisanaux sont une aubaine pour les nombreux visiteurs, locaux et étrangers, de découvrir les traditions ancestrales et les savoir-faire locaux. Il nous appartient à tous d’en faire des moments forts de l’année. De cette tribune, je lance un appel à tous les citoyens jaloux de leur pays de prendre soin de ce trésor et de le préserver pour les générations futures. C’est de cette belle plage de Tassalast de la magnifique ville de Tigzirt, connue par la splendeur de ses sites et l’hospitalité de ses habitants, une ville où la mer et la montagne se rejoignent, que j’annonce l’ouverture officielle de la saison estivale 2017», conclura le wali.

«Les hôtels Belloua, Lala Khedidja, Le Bracelet d’argent, Amraoua et Tamgout réceptionnés à fin 2018»

«Aujourd’hui, nous sommes à Tassalast pour donner le coup d’envoi de la saison estivale 2017, c’est une journée de fête. Le mois de Ramadhan coïncidant avec le début de la saison, il n’y aura pas beaucoup de monde en journée, mais en soirée, il y aura de l’affluence et tous les moyens sont réunis pour égayer les familles. Nous appelons toutefois les estivants à faire attention, d’éviter les plages interdites et de respecter les consignes de prévention pour éviter des drames», appellera de son côté le directeur du secteur. Concernant le nombre d’estivants et des touristes attendus, Rachid Ghedouchi dira : «Nous comptons faire mieux que l’année dernière, nous attendons 12 millions d’estivants. Le nombre de touristes étrangers que nous avons reçus à Tigzirt et à Azeffoun en 2016 était de 2 500. Les commodités sont disponibles, quoique nous enregistrions un manque d’infrastructures, mais ça viendra progressivement avec la réception de 8 projets d’ici la fin de l’année. Durant cette saison, nous ouvrirons aussi deux infrastructures». Au sujet des capacités d’accueil de la wilaya, Ghedouchi dira : «La capacité d’accueil, toutes infrastructures confondues, est de 6 880 lits, c’est insuffisant. Il y a aussi le logement chez les habitants, 3 000 lits sont disponibles. En tout, ce sont 10 000 lits qui sont disponibles au niveau du littoral de Tizi-Ouzou. Mais 10 000,15 000 ou 20 000 lits, c’est toujours insuffisant, il faut encore retrousser les manches». Pour ce qui est des projets en cours, le directeur expliquera : «28, 97 projets sont en cours de procédures et le nombre de demandeurs d’assiettes foncières est de 122. Le total des projets à travers la wilaya est de 246. Concernant l’hôtel El Arz de Tala Guilef, l’entreprise sera installée durant le mois de Ramadhan. Les hôtels de Belloua, Lalla Khedidja, le Bracelet d’Argent, Amraoua, et Tamgout sont en voie de réhabilitation, les délais de réalisation sont entre 12 et 15 mois. Donc, d’ici la fin de l’année 2018 tous ces hôtels seront achevés, ce qui renforcera nos moyens».

Hocine Taib