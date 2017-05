Tebboune débloque le chantier du logement

Par DDK | Il ya 50 minutes | 95 lecture(s)

Près de 60 milliards de dinars seront payés, au titre des redevances dues aux maîtres d’ouvrage chargés des projets de réalisation de logements, a révélé le Premier ministre M. Tebboune.

En marge de l’installation du nouveau ministre du secteur Youcef Cherfa, qui a pris avant-hier ses fonctions au ministère l’Urbanisme et de la ville, M. Tebboune avait indiqué que «la caisse nationale du logement (CNL), versera, cette semaine aux maitres d’œuvres, 60 milliards de dinars. Le dossier des redevances impayées dues à ces entreprises sera, ainsi, définitivement clos». Une mesure qui, sans doute, atténuera l’ampleur de la crise que connait ce secteur de l’habitat, malgré les assurances des responsables du asecteur, qui avaient déclaré à maintes reprises que «le secteur sera épargné par la crise, vu qu’il est inscrit comme une priorité en matière de dépenses publiques». Malheureusement, le constat est là et plusieurs projets restent à la traine alors que d’autres sont gelés. Des entreprises à l’échelle nationale sont au bord de la faillite, des entrepreneurs chargés de la réalisation des projets sont en colère mais impuissants devant la situation qui les accable. Ils sont allés jusqu’à menacer de «recourir à la grève de la faim à partir de mercredi prochain», si leurs dus ne sont pas payés. Une décision prise la semaine dernière lors d’une réunion qui les a regroupés avec les responsables de l’Algérienne des réalisations et construction du centre (Alrecc). Ainsi, Pour le Premier ministre, avec cette mesure prise, le dossier de financement ne constituera plus une entrave à l'avancement des projets de réalisation de logements. Pour rappel, «la Caisse Nationale de Logement, avait débloqué, il y a quelques jours, 74,60 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maitres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules location-vente (AADL) et logements publics locatifs (LPL-social)», selon l’agence officielle. 14,78 milliards de dinars avaient été débloqués au profit des maitres d'œuvre chargés de la réalisation de logements AADL et 59,82 milliards de dinars au profit des maitres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social). Notons, que pour le projet AADL1, qui a commencé en 2001, à travers le pays, les souscripteurs ne cessent d’exprimer leur mécontentement, notamment après l’annonce du report de la livraison à cause des retards dans les projets de réalisation de ces habitations. Un retard incombé selon M. Tebboune, au Ministère des Finances et au Crédit Populaire d’Algérie (CPA) pour manque de financement.

Kamela Haddoum.