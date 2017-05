Le CLA fait son constat

Par DDK | Il ya 51 minutes | 79 lecture(s)

Devant la situation que vit le secteur de l’éducation, le conseil des lycées d’Algérie (CLA), a qualifié de «justifié» la décision relative aux dérogations accordées par la fonction publique, concernant les concours de promotions aux postes de directeurs d’établissement.

Néanmoins, ce syndicat déplore le fait que cette décision n’a pas pris en considération le droit des professeurs formateurs à participer à ce concours sans conditions. Réuni en session ordinaire, le bureau national du CLA, après débat, appelle le gouvernement à honorer ses engagements concernant la valorisation de l’expérience des enseignants contractuels, dans le concours de recrutement qui aura lieu le 29 juin prochain. «Cette entité syndicale appelle également à la régularisation de leurs situations financières», lit-on dans le communiqué de ce syndicat. Evoquant en outre les examens de fin d’année, le CLA a souhaité que «toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement de ces examens, afin d’éviter le scandale de la triche, qui hante le secteur de l’éducation ces dernières années». Sur ce dernier point, le CLA s’engage «à lutter pour dénoncer ce phénomène justifié par la corruption généralisée dans tous les secteurs». Par ailleurs, le CLA a, dans le même document dénoncé «les différentes atteintes aux libertés syndicales et témoigne sa solidarité active avec tous les syndicalistes suspendus de leur postes de travail». Il invite, à cet effet, le ministre du travail à assumer ses responsabilités dans ce domaine. En outre, le CLA a tenu à confirmer son adhésion au front syndical, et à toutes les actions qui seront décidées par ce cadre syndical. Cette formation syndicale convoquera son conseil national le 1er juillet prochain, dans le but de débattre des activités de l’été, et de la préparation de la rentrée scolaire et sociale. Pour ce qui est de son université d’été, ce syndicat affirme que cette dernière sera organisée pendant la période allant du 15 au 22 juillet dans la wilaya de Boumerdès ou à Ain Temouchent.

L.O.Challal