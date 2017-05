120 équipes de contrôle mobilisées

Par DDK | Il ya 50 minutes | 88 lecture(s)

«Pas mois de 120 brigades de contrôle de la qualité des produits mis en vente et des prix affichés sont mobilisées par la direction du commerce de Béjaïa, durant ce mois de Ramadhan», a indiqué le service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes de cette institution.

Ces équipes de contrôle sillonneront, de jour comme de nuit, les commerces, les grands espaces commerciaux, les marchés et les comptoirs proposant des produits de large consommation, pour sévir contre les mauvaises pratiques commerciales, qui peuvent nuire à la santé des consommateurs. Ce dispositif spécial, mis en place par la DCP de Béjaïa, vise aussi «à lutter contre la spéculation sous toutes ses formes, et à réprimer les pratiques commerciales illégales», répandues, notamment, durant le mois de Ramadhan à cause des pratiques malhonnêtes de certains commerçants, qui profitent de cette période de privation et de continence, durant laquelle la consommation devient paradoxalement accrue, pour s’enrichir. À noter que ces 120 brigades mobilisées renfermant plus de 200 agents, dont les sorties de contrôle seront, notamment, axées sur le secteur des fruits et légumes, des viandes, de la pâtisserie-boulangerie et de la confiserie. S’agissant de la vente de la viande, la direction du commerce de la même wilaya a instruit les commerçants de détail (bouchers) «à l’effet de séparer, dans les différents présentoirs, la viande fraîche locale de la viande fraîche importée». Pour la viande fraîche importée, le commerçant doit souligner obligatoirement dans l’affiche l’origine exacte de la marchandise, en plus du prix. «Il s’agit d’une information claire et complémentaire à l’adresse du consommateur qui fera ainsi son libre choix», a-t-on expliqué. Par ailleurs, la direction du commerce de Béjaïa a rassuré les consommateurs sur l’abondance des produits de large consommation durant ce mois de Ramadhan. Cela dit les déclarations, les intentions et la réalité du terrain, c’est tout un monde.

Boualem S.