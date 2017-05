La diaspora rifaine manifeste

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

La diaspora rifaine en France a manifesté, hier à Paris, son soutien au mouvement de protestation, chapeauté par «El-Hirak», que connaît la région du Rif depuis vendredi dernier.

Une quinzaine d’associations des Droits de l’Homme, de la communauté marocaine en France, regroupées en un «Comité de soutien au Mouvement rifain», ont dénoncé «la répression entreprise par les autorités marocaines». Ces Rifains, vivant en France, ont exprimé leur «solidarité» et leurs «attachement et implication» dans ce qui se passe au pays. Lors de la manifestation parisienne relayée d’ailleurs par des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux, les protestataires scandaient des slogans contre «la hogra», contre «la marginalisation» et le «Makhzen». Des pancartes étaient brandies sur lesquelles on pouvait lire «Le peuple rifain est en détresse», «Vive le peuple». Dans son intervention, un responsable du comité a réitéré le soutien de la diaspora rifaine à ses frères au Maroc. Il a vivement dénoncé «l’attitude des autorités marocaines vis-à-vis d’un mouvement pacifiste». Il a qualifié la protestation de «mobilisation populaire contre la démarche répressive des autorités qui s’inscrit dans la continuité de la haine envers ce peuple qui subit l’injustice depuis Hassan II». Et de continuer : «On revendique la dignité, le respect, comme l’ensemble des citoyens marocains». Sur le comité de soutien, il dira : «Nous en France, nous apportons notre soutien, nous luttons pour la démocratie et la liberté, ainsi que pour la dignité». Le représentant du comité de soutien a par ailleurs exprimé son «regret d’entendre des voix traiter les Rifains protestataires de traitres, de mains étrangères et d’antireligieux, pour justifier leur répression et leur discréditation». «Stop aux mensonges, stop à la manipulation», a-t-il clamé.

Kamela Haddoum.