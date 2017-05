Les habitants de Nezla ferment la mairie et l’ADE

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Dans la commune de Timizart, à une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, les habitants du village Nezla ont organisé une journée de protestation, hier.

Cette action a été observée pour dénoncer le manque d’eau que la région subie depuis plusieurs jours. En effet, l’appel lancé par le comité de village a été largement suivi par les citoyens qui ont fermé l’unité de l’ADE et le siège de l’APC. Dès les premières heures du matin, des dizaines de villageois se sont rassemblés devant la mairie de Timizart pour procéder ensuite à sa fermeture. «On a déposé quatre demandes au niveau de toutes les directions concernées, pour les mettre au courant de nos souffrances, avec des accusés de réception datés du 12 avril dernier. On nous a toujours affirmé que le problème est pris en charge. Or, après deux mois, aucune nouvelle et le problème persiste encore. C’est pour cela qu’on a initié cette action, pour que les autorités concernées interviennent enfin», déclare un des membres du comité. De son coté, le maire de Timizart déclarera aux protestataires que le projet d’extension de la conduite qui alimente le village, sera entamée avant la fin de la semaine. Le premier responsable de la commune a promis, par ailleurs de provoquer une réunion avec le chef de daïra et le directeur de services hydrauliques de la daïra pour trouver des solutions à ce manque d’alimentation en eau potable. A noter que l’action de protestation s’est poursuivie jusqu’à la mi journée avant que le maire ne s’engage à régler le problème, en tranchant d’ores et déjà le prolongement des heures d’alimentation du village, et la réparation des fuites signalées sur la conduite.

Djaffar Ouigra.