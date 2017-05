L'installation du nouveau maire reportée

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Hier matin, la cour de l'APC d'Assi Youcef a été trop exiguë pour contenir tous les invités, les maires des municipalités limitrophes, les candidats de la liste indépendante "Izuran", le chef de daïra de Boghni, et les présidents des comités de villages de l'Aârch Nath Voughardène.

En effet, il était prévu l'installation du nouveau maire en remplacement de M. Belkacem Benbelkacem, élu, pour rappel, député sur la liste indépendante "Izuran" le 4 mai dernier et investi le 23 mai dernier parlementaire suite aux résultats définitifs donnés par le conseil constitutionnel. Depuis, il a été proposé que le troisième sur la liste prenne la place du maire sortant, mais pour vice-de forme, le chef de daïra a rejeté cette désignation, parce que «le code communal est catégorique dans ce cas précis». En somme, c'est au deuxième sur la lite de prendre ce poste. Il faudrait donc, attendre une semaine pour voir finalement qui remplacera le député d'Izuran dans ce poste de P/APC et qui devra gérer la collectivité durant le restant de ce mandat. Car, le chef de daïra devra faire cette proposition à sa tutelle : «Le deuxième de la liste s’est en faite désisté au profit du troisième, mais les textes prévoient autre chose. Nous devrons délibérer pour signifier ce désistement», nous répond le maire sortant. Et de poursuivre: «Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, depuis le lancement de la collecte des signatures jusqu'à mon élection et enfin jusqu'à mon investiture. Je tiens aussi à remercier tous les élus avec lesquels j'ai travaillé durant ces dix ans à la tête de notre assemblée communale, et je resterai à leurs côtés pour les accompagner dans leur mission durant tout mon mandat de parlementaire».

Amar Ouramdane