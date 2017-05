Visite inopinée du wali Chérifi

Par DDK | Il ya 1 heure | 223 lecture(s)

Hier après-midi, la visite inopinée du wali au marché des fruits et légumes, près de l’ex-gare routière de Bouira, a porté «ses fruits» et les nombreux citoyens présents ont bénéficié de prix plus que corrects.

La carotte, la courgette et la salade, qui étaient la veille à 100 DA le kg, étaient cédées à 40 ou 30 DA. Le poulet qui caracolait à 300 DA était affiché à 250 DA. Les fruits de saison, comme la cerise, ont également connu une baisse de leurs prix de près de la moitié. La délégation accompagnant le wali n’en revenait pas. M. Cherifi lui-même n’a pas caché son étonnement : «J’ai pourtant lu ce matin dans la presse que la carotte était à 100 DA… Je suis content de voir qu’aujourd’hui les prix sont raisonnables…», déclarera-t-il. Le directeur du commerce de la wilaya de Bouira, M. Ahmed Gamri, tiendra à préciser que, la veille, les prix étaient élevés, mais que le marché est redevenu normal. Plus que normal, avec des fraises de saison, d’excellente qualité, accessible à…150 DA ! Le wali fera remarquer par ailleurs que le hall aux fruits et légumes avait besoin «d’être aéré» et qu’ «une couche de peinture serait la bienvenue pour rafraichir les lieux». M. Cherifi se félicitera néanmoins du retour à la normal des prix et insistera pour que ce marché devienne attractif pour les familles. «Plus le marché est propre, plus il attirera de la clientèle», dira-t-il. Il donnera également des instructions pour aménager correctement les alentours immédiats du marché couvert, notamment les voies d’accès au parking. Concernant l’ex-gare routière voisine, le wali exigera que le cahier des charges pour son adjudication soit lancé le plus rapidement possible. L’objectif est que cette ancienne station retrouve sa vocation d’antan, avec un gérant qui pourra la prendre en charge, selon les normes techniques en vigueur et en veillant à la propreté du site.

Hafidh Bessaoudi.