Le DAS fait le point

Au troisième jour du mois sacré, pas moins de 21 350 familles nécessiteuses, sur les 24 850 recensées à travers la wilaya de Béjaïa, soit 82%, ont déjà reçu leurs couffins du Ramadhan ‘’dans la discrétion et le respect total de la dignité des bénéficiaires’’.

C’est ce qu’a indiqué le directeur de l’action sociale, M. Akli Benamra, ajoutant que cette opération de distribution, qui est toujours en cours, ‘’se déroule dans de bonnes conditions’’. À noter que les APC de la wilaya ont contribué à cette opération avec la somme de 43 569 300 DA qui a permis l’achat de 1 115 kits de nourriture, pour une valeur de 5 000 DA chacun. La wilaya et la DAS y ont, pour leur part, contribué avec la somme 12 millions de DA chacune qui ont permis respectivement l’acquisition de 1 850 et 1 800 couffins du Ramadhan. Le Croissant rouge, de son côté, a offert un total de 3 000 couffins. La direction de wilaya des affaires religieuses a donné pour cette opération d’aide 2 852 mandats de 7 000 DA chacun, soit une somme totale de 19 964 000 DA, en sus de 2 000 kits alimentaires de 10 000 DA chacun. Quant à la contribution des bienfaiteurs, elle a consisté cette année en un don de deux fois 3 500 kits alimentaires, soit un total de 7000. S’agissant de la consistance des kits alimentaires, notre interlocuteur indique que chaque colis contient 2 sacs de semoule de 10 kilos chacun, 10 litres d’huile, 4 paquets de lait en poudre de 500 grammes chacun, 2 kilos de café moulu, 4 kilos de sucre cristallisé, 2 kilos de riz blanc, 2 boîtes d’un kilo de concentré de tomate, 2 kilos de vermicelle, 2 kilos de pois chiche et 2 sacs de farine de 5 kilos chacun. Le tout d’une valeur de 6 120 DA, prix du grossiste. Par ailleurs, la DAS de Béjaïa a, en partenariat avec la radio Soummam, lancé un appel à contribution des citoyens au profit des handicapés ayant une famille à charge. Les bienfaiteurs de cette opération, qui est toujours en cours, sont appelés à déposer leurs dons au niveau de leurs daïras respectives. Pour ce qui est des restaurants «Rahma», qui s’ouvrent à chaque Ramadhan, leur nombre est de 20 au 3ème jour du Ramadhan. Ils servent plus de 9 000 repas par jour.

B Mouhoub