Chérifi insiste sur la qualité et le respect des délais

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a effectué, hier mardi, une visite de travail et d'inspection au niveau de la commune de Lakhdaria, au Nord de la wilaya.

Durant cette nouvelle sortie, le premier magistrat de la wilaya a inspecté plusieurs projets d'utilité publique, à l'instar de celui de l'aménagement de l'échangeur de l'autoroute est - ouest, de la gare routière et de plusieurs quartiers de la ville. M. Chérifi a également inspecté le parc communal et a reçu des explications sur le nouveau plan directeur de collecte et de traitement des déchets de la ville. Ainsi, le wali s'est rendu, en premier lieu, au niveau de l'échangeur nord de la Lakhdaria, où il a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement au niveau des deux échangeurs de la localité. Selon la fiche technique présentée sur place, ce projet comporte la réalisation de 10 îlots d'espaces verts avec des allées et des aires de repos, ainsi que des plaques de signalisation routière, marquant la limite géographique de la wilaya de Bouira. Selon l'étude, ce projet nécessitera une cagnotte de plus de 19 millions de DA et sera entièrement financé par les entreprises privés de la wilaya. La DTP de Bouira s'occupera du transport de la terre végétale. Le wali a ordonné à l'entreprise réalisatrice de lancer immédiatement les travaux : «Il faut donner une bonne image à l'entrée de la ville de Lakhdaria et, par ricochet, de la wilaya de Bouira. Les futurs espaces devraient être très bien entretenus et les autorités locales doivent s'impliquer dans le suivi des travaux et de l'entretien des lieux», dira M. Chérifi. Le second projet inspecté était celui de l'aménagement de la gare routière de Lakhdaria. Ce projet, inscrit dans le cadre du PCD 2017 avec un budget de 6 millions de DA, est d'un délai initial de 4 mois. Il comporte l'aménagement des espaces de stationnement des bus, des quais et des accès de cette gare. M. Chérifi ordonnera à l'entreprise de déployer tous les moyens nécessaires, pour la réalisation de ce projet et le respect des délais et des normes de réalisation : "Une gare routière, c'est une vitrine d'une ville. Il faut que les travaux soient d'une qualité supérieure et si vous aurez besoin d’une rallonge financière, la wilaya peut la prendre en charge, l’essentiel étant la réalisation de ce projet dans des normes modernes", dira le wali. Au niveau du parc communal, le wali recevra des informations concernant la mise en application du plan directeur de collecte des ordures. Selon la fiche technique, plusieurs opérations ont été menées conjointement par l'APC et l'entreprise privée NADHIF, pour mettre un terme au problème de ramassage des ordures à Lakhdaria, à l'image de l'aménagement de la décharge, l'acquisition de plus de 200 bacs à ordures, deux nouveaux camions et le recrutement de 9 agents d'entretien supplémentaires. Selon le représentant de l'entreprise, pas moins de 460 rotations ont été effectuées et 69 décharges sauvages ont été éradiquées depuis la mise en application de ce plan. Le wali a donné des instructions fermes au maire de Lakhdaria, pour poursuivre ce travail et limiter au maximum les espaces libres, afin d'éviter leur occupation par les commerçants de l'informel. Ces derniers sont, en effet, parmi les premiers responsables de la prolifération des décharges sauvages dans cette ville. Le wali recevra également des explications sur le projet du réaménagement de la rue Khedara, avec un budget de 75 millions de DA et un délai de 12 mois. Selon le maire, les travaux touchent actuellement à leur terme. Le wali s'est rendu, par la suite, à l'ancienne crèche communale, actuellement abandonnée. Sur place, il ordonnera le réaménagement de la bâtisse en une caserne de la Protection civile. Selon le directeur des pompiers de Bouira, le coût de ce projet s'élèvera à plus d'un milliard de centime.

Oussama Khitouche