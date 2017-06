Les imams mis à contribution

Par DDK | Il ya 1 heure | 209 lecture(s)

La Direction de Distribution de Bouira (SDC) a organisé, avant-hier, une rencontre avec la Direction des affaires religieuses et les imams, au niveau de la salle de conférence de la maison de la culture Ali Zaamoum de Bouira.

L’objectif de cette rencontre entre dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie électrique pour ce mois sacré de Ramadhan. Par cette action, les initiateurs ont visé à sensibiliser des abonnés par le biais des imams, sur les moyens de maitriser la consommation en énergie électrique, qui connaît une augmentation importante au cours du mois du Ramadhan, notamment à l’approche de la rupture du jeûne, qui crée ainsi des heures où la demande en électricité est au maximum. Cela en plus des besoins spécifiques dus aux grandes chaleurs, spécialement avec l’utilisation intensive des climatiseurs. C’est à l’aide d’un data show qu’ont été véhiculés les messages, visant à réduire la consommation énergétique devant les nombreux imams de la région. En premier lieu, les responsables de la SDC de Bouira ont mis l’accent sur la nécessité d’assurer une continuité et une qualité de service irréprochable, en soulignant que les rentes engrangées sont réinvesties pour mener à bien cette mission. Il a été mis en exergue que des agents sont mobilisés en permanence pour intervenir, de jour comme de nuit, afin de rétablir l’énergie électrique dans l’ensemble des 45 communes, dès qu’un incident se produit. À la fin de cette rencontre, les imams présents ont eu la tâche de rapporter aux fidèles que la maîtrise de la consommation se répercute positivement sur le montant des factures d'énergie, tout en évitant le gaspillage. La SDC ne ménage aucun effort ces dernières années pour récupérer ses créances, en insistant sur le simple fait qu’en adoptant des gestes simples, il est aisé de réduire une facture, ce qui la rend plus facile à honorer.

Hafidh B.