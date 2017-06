«Les enfants sont notre centre d’intérêt»

Par DDK | Il ya 31 minutes | 81 lecture(s)

Pour partager la joie des enfants à l’occasion de leur Journée internationale, coïncidant annuellement avec le 1er juin, le wali de Tizi-Ouzou, M. Bouderbali a choisi de se rendre à la pouponnière de Boukhalfa.

Un établissement qui accueille des enfants en difficulté et en quête de familles. Sur place, l’on a appris que la pouponnière accueille, cette année, 24 enfants, dont 15 handicapés. Ces enfants sont pris en charge par l’établissement jusqu'à l’âge de 18 ans. Il y a lieu de souligner que cette structure dispose de toutes les commodités nécessaires à l’éducation et la prise en charge totale des pensionnaires, constate-on de visu. À rappeler que cette pouponnière pour enfants en difficulté, qui s’étale sur 3 751 m2, a été inaugurée en 2002. Sa véritable capacité d’accueil est de 48 enfants et 73 employés, tous corps confondus, veillent sur sa bonne marche. Sur les lieux, le wali de Tizi-Ouzou indiquera : «Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale des enfants, comme chaque année, nous participons et partageons la joie des enfants qui sont notre centre d’intérêt et celui de la famille. C’est à partir d’enfants que l’on bâtit une famille, puis une société. L’État fait le maximum en matière des droits des enfants, mais cela reste insuffisant. L’apport de toutes les parties est sollicité, pour assister cette catégorie fragile de la société, notamment ceux parmi elle se trouvant en difficulté et sans famille».

Mêmes les enfants handicapés peuvent être placés dans des familles

Pour sa part, le directeur de l’action sociale, Hadj Bouchoucha, a fait savoir : «Nous gérons plusieurs établissements dédiés aux enfants (EGA, EGS Combiné, un centre psychopédagogique…) En projet, nous avons un Centre national pour femmes victimes de violences ou en difficulté. Nous avons aussi un autre projet, à savoir la Maison des associations. Les études concernant le Centre national pour femmes victimes de violences sont finalisées. Nous n’attendons que les notifications de financement, pour entamer le travail. Quant à la Maison des associations, elle sera lancée d’ici fin 2017. L’établissement de Boukhalfa abrite des enfants privés de famille. Nous accueillons, pour cette année, 24 enfants, dont 15 handicapées. En outre, au titre de cette même année, nous avons enregistré plus de 300 familles ayant demandé la Kafala, dont 41 familles établies l’étranger. Il y a bien sûr une commission de wilaya qui traite tous les dossiers. Dieu merci, nous ne constatons plus un nombre important d’enfants privés de familles, et c’est une bonne chose, au vu de tous les efforts fournis par l’État dans ce domaine. Dans cet établissement de Boukhalfa, tout est disponible pour assurer une adéquate prise en charge, en sus, chaque enfant a un projet individuel. Nous portons à la connaissance d’éventuelles familles intéressées, par le biais de la presse, qu’il y a aussi des enfants handicapés qui peuvent être placés dans des foyers familiaux. A cet effet, nous organiserons des journées de sensibilisation et d’information, toujours dans l’optique d’assurer à chaque enfant une famille». Signalons aussi que le wali Mohamed Bouderbali et l’ensemble de la délégation ont visité le Centre des loisirs et du sport au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Un centre où plusieurs activités, destinées à cette tranche sensible de la société, ont été organisées au cours de cette journée qui a, également, vu la police et à la protection civile exposer leurs activités et afficher leurs bilans.

