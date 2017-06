Les chefs des groupes parlementaires connus

Par DDK | Il ya 31 minutes | 83 lecture(s)

Après l’installation officielle de la nouvelle assemblée populaire nationale, le 23 mai dernier, et l’élection de son président Said Bouhadja, issu de la majorité FLN lors de la même session, place désormais à l’étape de la constitution des groupes parlementaires.

Ceci dit, ce ne sont pas tous les partis politiques qui siègent à l’hémicycle Zighoud Yousef, qui peuvent prétendre à cet avantage. En effet, il est requis 10 sièges au moins pour pouvoir constituer un groupe parlementaire, comme le stipule le règlement intérieur de l’Assemblée. Les partis concernés pour cette mandature, à la lumière des résultats du dernier scrutin, sont : le FLN a opté pour le député et Mohafedh de Tizi-Ouzou Said Lakhdari pour chapeauter son groupe. Pour le parti d’Ahmed Ouyahia, le RND, le choix s’est porté, à l’unanimité, sur le député Belabes Belabes. L’alliance MSP-FC, quant à elle, a choisi le député Hamdadouche Nasser pour la représenter. Pour l’alliance Nahdha, Al Adala, Bina, le chef de groupe parlementaire sera Lakhdar Benkhellaf, qui a, pour rappel, été aussi candidat à la présidence de l’APN. S’agissant des indépendants, qui avec leurs 28 sièges décrochés ont constitué leur groupe parlementaire, le choix du président du groupe s’est porté sur Osmani Mohamed. Le parti d’Amar Ghoul, Taj, a confié la présidence de son groupe au député Mustapha Nouassa. Le député Berghouti a été désigné par le Front Moustaqbel pour le représenter et être à la tête de son groupe. Le parti de Louiza Hannoun, PT, a choisi pour sa part Djoudi Djeloul pour être le chef de son groupe. Le FFS a reconduit le député de Béjaïa Chafaa Bouaich. Pour le Mouvement populaire algérien d’Amara Brenyounès, c’est le député de Tissemssilt, Berbara Cheikh, qui est désigné chef du groupe. Le RCD, avec 9 sièges, n’a pu lui constituer de groupe parlementaire.

