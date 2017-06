12 624 candidats à Béjaïa

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

À Béjaïa, ce sont pas moins de 12 624 candidats dont 6.584 filles, qui sont attendus au niveau des 52 centres répartis à travers les localités de la wilaya pour l’examen du BEM.

Ils seront encadrés par 2.587 membres de la corporation, et leur sécurité sera assurée par les services de sécurité dont la police a préparé un dispositif spécial pour les 33 centres relevant de sa circonscription géographique ; alors que les 19 autres seront sécurisés par les services de la gendarmerie. La cellule de communication de la direction de l’éducation souligne que ses services veillent au grain depuis le début de l’année scolaire en cours, et informe que toutes les conditions, aussi bien matérielles qu’humaines sont réunies pour le bon déroulement de cet examen du BEM. Il est utile de souligner également, que parmi les candidats à l’examen du BEM, il y aura 406 candidats libres, 101 candidats issus des différentes écoles privées et 14 candidats aux besoins spécifiques.

A. Gana.