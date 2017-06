566 221 candidats attendus aujourd’hui

Par DDK | Il ya 25 minutes | 29 lecture(s)

C’est l’heure de vérité pour plus de 566 000 candidats appelés à passer, aujourd’hui, l'examen du BEM à travers les 2 234 centres d'examen ouverts au niveau national.

Le coup d’envoi sera donné à partir de la wilaya de Mascara pour la session du matin, et de Saïda pour la session de l’après-midi, par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit. Au total, ce sont 566.221 candidats, dont 51,58% de filles, qui passeront cet examendurant trois jours. A noter que les résultats seront annoncés le 27 du mois en cours. À retenir que les élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en classe de première année secondaire, sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année. La ministre de l’éducation a appelé les candidats à se présenter aux centres d'examen au moins une demi-heure avant le début des épreuves (9h00), en prévenant que tout retard privera l'élève de passer l'examen. Le département de Nouria Benghabrit a assuré que toutes les dispositions humaines et matérielles ont été mises en place, afin de garantir la sérénité et la sécurité de cet examen, ainsi que pour éviter les fuites des sujets. «Toutes les mesures ont été prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires nationaux, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux», a indiqué, M.Benghabrit. Ces mesures prévoient notamment, a-t-elle soutenu, la sécurisation des examens dans le but d'assurer leur crédibilité et de garantir l'égalité des chances entre les élèves. Dans ce sillage, le conseiller au ministère de l’éducation nationale, Chaib Draa avait souligné que les centres où ont été élaborés les sujets «ont été fortement sécurisés, afin d’éviter toute fuite éventuelle vers l’extérieur, une malheureuse expérience vécue, en 2016, laquelle nous a donné une leçon». Selon lui, il sera strictement interdit aux élèves de garder leur portable, précisant que des fouilles au corps seront opérées pour faire respecter cette consigne.

Samira Saïdj