Un tremblement de magnitude 3,3 enregistré

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Un tremblement de terre de magnitude 3,3 sur l’échelle ouverte de Richter a secoué, dans la nuit de samedi à dimanche (vers 00h50), la ville de Béjaïa et les régions environnantes.

L’épicentre du séisme a été localisé par le CRAAG à 4 kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya. «La secousse a été ressentie surtout par les populations des villes du littoral, à l’image de Béjaïa-ville, Tichy, Aokas et Souk El-Tenine», apprend-on du chargé de communication de la protection civile de Béjaïa, en l’occurrence le commandant F. Soufi qui précise : «Immédiatement, nos équipes opérationnelles, des zones où a été ressenti le tremblement, étaient en alerte et se sont organisées en patrouilles, pour d’éventuelles interventions et réconforter les citoyens», soulignant qu’aucune victime, ni dégâts matériels n’ont été enregistrés. D’après le commandant Soufi, les citoyens «n’ont pas cédé à la panique», permettant aux agents de la protection civile de faire leur travail dans de bonnes conditions. «Nous n’avons reçu aucun appel téléphonique inutile et pas de demandes d’interventions fictives, seulement des appels de citoyens voulant s’enquérir de la situation», ajoute-t-il, en faisant remarquer que le wali «était attentif, et est resté en contact permanent avec les unités en opération de la protection civile jusqu’au matin».

F. A. B.