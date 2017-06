Interruption de l’AEP dans plusieurs localités

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

L’Algérienne Des Eaux (ADE) de Bouira indique, dans un communiqué diffusé hier, qu’une interruption de l’eau potable touchera aujourd’hui lundi plusieurs localités de la commune de Kadiria.

Les villages concernés par cette coupure sont : Sellala, Ghedioua, El Madjane, et El Merhania. Cette rupture est due aux travaux de purification et de nettoyage des réservoirs d'eau de 150 m3 de Sellala et d’El Mehania. L’Algérienne des Eaux, consciente des désagréments causés «présente des excuses aux abonnés pour l’interruption de l'approvisionnement en eau, et assure mettre en œuvre tous ses moyens pour rétablir le réseau le plus rapidement possible, pour assurer la pérennité du service à nouveau».

H. B.